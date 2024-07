Senador Insulza (PS) pone paños fríos a tensión con el PC por Villa Francia: “Tenemos que seguir gobernando (…) no creo que corresponda este nivel de escándalo”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, se refirió al voto de la reforma electoral y las tensiones entre el Partido Comunista (PC) y el Gobierno tras el allanamiento en Villa Francia.

Ayer martes 9 de julio el Senado rechazó el informe de la Comisión Mixta de la reforma electoral, con votos en contra de parlamentarios oficialistas por la negativa a aplicar voto obligatorio y multa a inmigrantes. Al respecto, el senador reiteró estar en contra de “hacer las elecciones en dos días, no veo por qué en todos los países del mundo menos en Chile se pueden hacer las elecciones en un solo día”.

Dicho lo anterior, argumentó que su voto en contra del informe de la Comisión Mixta se debe a que no está de acuerdo “con la pretensión de nacionalizar por voto”, ya que según la Constitución, los extranjeros que llevan más de 5 años en Chile “pueden votar, pero no son ciudadanos”. Por ende, reiteró que “la pretensión de convertirlos en ciudadanos por la vía del voto a mí me parece un poco aventurada”.

En la misma línea, el senador del PS concluyó que “el que está autorizado a votar ya puede convertirse en ciudadano chileno, entonces el que quiera votar que se convierta en ciudadano”.

Villa Francia

Ante el allanamiento e incautación de armas realizada en Villa Francia y las críticas que se levantaron desde el Partido Comunista hacia el Ministerio del Interior, que incluso catalogó el operativo como un montaje, el senador Insulza afirmó que “era necesario dar las explicaciones” por parte del Gobierno, ya que el procedimiento “se produjeron en un día especial y particular, que se sabía que iba haber gente en ese lugar” debido al aniversario del fallecimiento de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo: “a veces pasan cosas que tal vez no sea bueno hacer el mismo día”.

Frente a las críticas del Partido Comunista, afirmó que “a mí no me gusta mucho de las posiciones del PC, pero nunca voy a estar de acuerdo con rechazar o reprimir que tenga -el partido- derecho a decirlo (…) nosotros no podemos esperar que todos los partidos se presenten como una especie de Ejército que hacen exactamente todo lo que se les dice desde el Gobierno, eso no es así”. Pese a lo anterior, el senador se mostró en contra de la hipótesis de que el procedimiento haya sido un ‘montaje’.

Finalmente, el senador Insulza puso ‘paños fríos’ a la tensión con el PC tras lo ocurrido en Villa Francia y concluyó que “tenemos que seguir gobernando”, puntualizando que “no creo que corresponda este nivel de escándalo que se está manifestando”.