Subsecretario Vergara desestima críticas del PC tras operativo en Villa Francia: “Estamos muy mal acostumbrados a que los procedimientos policiales adquieren una connotación de debate público”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió al allanamiento en Villa Francia y el Sistema Integrado de Televigilancia e Inteligencia Artificial.

Ante el allanamiento e incautación de armas realizada en Villa Francia y las críticas que se levantaron desde el Partido Comunista hacia el Ministerio del Interior, que incluso catalogó el operativo como un montaje, el subsecretario Vergara afirmó que “sabemos que menos armas es sinónimo de mayor seguridad” y explicó que “lo que ocurrió fue una investigación que decantó en un procedimiento”.

En la misma línea, puntualizó que “en cosas como estas no solo nosotros como Gobierno tenemos que ser extremadamente claros, sino que todo el país en general. No queremos armas en las calles (…) no veo una escala de grises respecto a la importancia de sacar armas de circulación”.

De esta manera, afirmó que “como país estamos muy mal acostumbrados a que los procedimientos policiales adquieren una connotación de debate público”.

El subsecretario también se refirió a las recientes declaraciones del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien, tras la muerte de un menor en la comuna, cuestionó que el Gobierno no se hiciera cargo del uso de armas desde el día uno. Al respecto, afirmó que “es necesario no alimentar ciertas caricaturas. Entré al gobierno desde el primer día (…) personalmente me cuesta mucho intentar hacerme cargo de la lógica de ‘nos dimos cuenta en el camino’. Vengo estudiando estos fenómenos de hace mucho tiempo”.

Así concluyó que “personalmente, ese tipo de análisis no los comparto, pero en segundo lugar, tampoco se ajusta al trabajo que venimos haciendo desde el primer día”.

Sistema Integrado de Televigilancia e Inteligencia Artificial

El subsecretario también explicó el Sistema Integrado de Televigilancia e Inteligencia Artificial que están impulsando desde el Gobierno. En este sentido, argumentó el sistema trabaja con una “la sala de municipios, la idea este año es llegar a 14, pero ya tenemos a 7 municipios sentados en una sala, coordinando la acción y dialogando con otros municipios” y además, en la “integración de cámaras” públicas y privadas.

Así señaló que en la primera etapa de implementación de este sistema se trabajará en la ubicación de vehículos robados, “en la ubicación de personas extraviadas” ya que “en este país tenemos un trabajo muy débil” respecto a ese tipo de delitos, y por último, en la búsqueda “de las personas que tienen deudas con la justicia”.

El subsecretario concluyó que “hemos logrado instalar estrategias estatales” y enfatizó que “si no hubiésemos trabajado en conjunto con el sector privado no hubiésemos bajado” el nivel de delitos “como lo hemos hecho”. Así destacó que “estos son logros de Estado, los Gobiernos por supuesto conducen, pero lo que se ha logra es porque hay un Estado que se ha fortalecido”.