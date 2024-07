Exministro de Justicia, Hernán Larraín: “Necesitamos que el INDH tenga un compromiso con los derechos humanos y no con una visión política”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió al sistema de nombramiento de jueces, la crisis del INDH y un eventual cierre de Punta Peuco.

En primer lugar, el exministro explicó que el sistema de nombramiento de jueces se divide en dos. Primero es “el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, donde sí participan los tres poderes” del Estado, pero “para el resto de los ministros y jueces, se proponen ternas que son resueltas por el Presidente de la República”.

Tras la explicación, afirmó que “se trata de un sistema, salvo la parte del nombramiento de ministros de la Corte Suprema, para el inmenso número de jueces y juezas del país, que es completamente desconocido para el resto de la población, y está sujeto a la absoluta discrecionalidad de quienes participan”.

En la misma línea, argumentó que “los ministros de Corte nombran e incluyen en la terna a quienes quieren y en el caso del Presidente, que normalmente opera a través del ministro de Justicia, este designa algún juez”. Así concluyó que es “el peor de todos los sistemas, porque se presta para todo tipo de interferencia”, ya que “como opera en la opacidad uno no sabe cómo se hacen las ternas y cómo resuelve el ministro (…) de tiempo en tiempo se levanta el escándalo, se hace mucho ruido, pero no se toman decisiones”.

Crisis del INDH

Con respecto a la la crisis del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y las medidas que son necesarias para enfrentarla, el exministro señaló que “en todos los países la existencia de una institucionalidad que este velando por el mejor cumplimiento de los derechos humanos resulta relevante y prioritario”. No obstante, afirmó que el INDH “no resultó ser el organismo deseable, porque de alguna forma queda coaptado por intereses que están muy cercanos a los problemas de los derechos humanos, a quiénes están detrás de causas específicas en ese ámbito”.

Así diagnosticó que “necesitamos buscar que el INDH tenga un compromiso con los derechos humanos y no con una visión política determinada de los derechos humanos” y “no relacionar todo lo que tenga que ver con los derechos humanos con lo que ocurrió en Chile hace 40-50 años atrás, sino con la realidad que hoy estamos viviendo. No podemos mirar los derechos humanos a través del prisma de lo que ocurrió en el pasado”.

Al ser consultado si es que está de acuerdo con la hipótesis de que el INDH puede estar ‘capturado’ por un sector de la izquierda, el exministro puntualizó en que “no sé si de algún sector, pero sí que está actuando muy amarrado a estructuras y perspectivas más bien del pasado, que a la realidad con la que se deben mirar los derechos humanos en la actualidad y de cara al futuro”.

Punta Peuco

Finalmente, Hernán Larraín se refirió a un eventual cierre de la cárcel de Punta Peuco. Al respecto afirmó que cuando fue ministro de Justicia “fue una de las primeras inquietudes que me tocó responder cuando me nombraron y mi posición fue que no tiene ningún sentido centrar el problema penitenciario en Punta Peuco”.

En la misma línea, concluyó que “me parece bien que existan recintos” y que “no se trata de una población penal cualquiera, sino de una que requiere el mismo trato que cualquier otro, pero cuidados especiales dado las condiciones de edad, y por consiguiente, de salud”.