Marcel pone paños fríos ante votación de reforma de pensiones: “Tenemos que evaluar si hay un terreno suficientemente propicio para que haya un acuerdo”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la estabilización de los precios de la parafina, las tarifas eléctricas, reforma previsional y secreto bancario.

La Cámara de Diputados retrasó la iniciativa que busca estabilizar los precios de la parafina. Al respecto, el ministro de Hacienda afirmó que “cuando hay estas votaciones en el Congreso es importante tener claro dos cosas: primero, que una parte importante de las ausencias corresponden a ‘pareos'”, es decir, que una ausencia parlamentaria oficialista se equipara a una de oposición, “ayer habían 17 pareos, explica en buena medida las ausencias que había”.

“En segundo, cuando llega el momento de votar los parlamentarios saben su composición en la sala. Saben bien si su voto en contra de un proyecto va a dificultar o impedir que se apruebe el proyecto”, explicó. De esta manera, señaló que “cuando ayer votaron los los parlamentarios de Renovación Nacional y Republicanos, sabían que su voto iba a impedir que el proyecto se votara”.

Al ser consultado sobre qué es lo que se debería esperar para el avance del proyecto, el ministro aseguró que “el Ejecutivo en esto, cuando hay estas votaciones negativas para presionar que se aumente cierto beneficio, el Ejecutivo no ha cedido en general y no lo va a hacer en esta oportunidad (…) probablemente nos tome toda la próxima semana, esperemos que no se pase de ahí. Vamos a trabajar con la mayor celeridad”.

Tarifas eléctricas

Con respecto al alza a las tarifas eléctricas y el ‘mea culpa’ realizado por haber mantenido el congelamiento de las tarifas en 2022, el ministro Marcel explicó que “el proyecto de 2022 lo que hizo fue proponer una distribución de los ajustes de tarifa” y reconoció que “no fue un buen diseño, hay que decirlo, y desgraciadamente demoró la actualización de las tarifas”.

En la misma línea, el ministro se refirió a las reacciones de las mineras por el impacto del alza de los costos, e hizo un llamado a tener paciencia: “hay que tener paciencia para ver en detalle lo que se está proponiendo, porque en el caso particular de las mineras va haber un efecto compensado, porque para ellas se va a reducir el costo de la energía”. Así agregó que “las compañías mineras no van a tener un costo adicional y yo les pediría un poquito de paciencia para que conozcan bien los detalles de la propuesta del Ejecutivo”.

Finalmente, con respecto a las proyecciones económicas del Banco Central y el impacto que puede tener el alza de las tarifas eléctricas, el ministro afirmó que “lo que ha quedado claro es que no estaba incorporado plenamente en las proyecciones los ajustes tarifarios que se iban a producir”.

Reforma previsional

En relación a la discusión por el proyecto de reforma de pensiones, el ministro destacó que “se han ido abriendo más alternativas para distribuir la cotización del 6%”, pero puntualizó que “lo que tenemos que evaluar de aquí a principios de la próxima semana es si hay un terreno suficientemente propicio para que haya un acuerdo y si ese acuerdo permite votar el mismo día lunes o unos días más tarde”.

Sin embargo, enfatizó en que “lo importante es que se ha ido avanzando, creo que nunca hemos estado tan cerca de tener acuerdos en materia de reforma previsional y tenemos que encontrar la forma de capitalizar eso”.

Al ser consultado por las razones de apurar la votación de la idea de legislar, el ministro argumentó que “creo que es importante darle señales al país, llevamos dos años de discusión de este proyecto, la próxima votación es sólo sobre la idea de legislar, eso deja mucho espacio para trabajar los detalles del proyecto, de hecho, tal como está diseñado la votación en general es algo que debiera ocurrir muy temprano en un proyecto”.

Secreto bancario

Finalmente, en relación al debate por el levantamiento del secreto bancario, el ministro afirmó que “hemos estado abiertos a buscar mecanismos para fortalecer su gobernanza y las mismas normas que están planteadas tienen sanciones adicionales”.

Así puntualizó en que “tengamos claro que cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) o el Unidad de Análisis Financiero (UAF), pidan acceder a la información bancaria no es para divulgarla públicamente, es para utilizarla en sus investigaciones administrativas previo a una querella o acción judicial”.

“La información mantiene el carácter de secreta, quién accede a esa información no está autorizado a divulgarla públicamente, al contrario, enfrenta severas sanciones si llegara a hacerlo”, concluyó.