Vodanovic por remoción de directora del INDH: “Los derechos humanos en Chile los defiende solo la izquierda”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la reforma de pensiones y la aprobación de la solicitud de destitución de la directora del INDH, Consuelo Contreras.

Con respecto a la discusión por la reforma previsional, la senadora afirmó que “la parte técnica está votada, hay distintas propuestas que se han barajado y llamaría a que tomemos definiciones de ese orden: qué es lo que va a defender cada uno, qué es lo que está dispuesto a ceder y cuáles son las condiciones que vamos a acordar”, ya que “seguir dilatando esto con el pretexto de otros informes técnicos, la verdad es que ya no resiste análisis”.

En la misma línea, argumentó que la dilatación de la refoma previsional “se está pareciendo bastante” a cuando no se quiso aprobar la idea de legislar del pacto tributario. Así agregó que “creo que cuando hay una intransigencia tal por parte de sectores importantes de la derecha, tenemos un problema”. Aún así puntualizó que “hay otros sectores que han avanzado (…) creo que es urgente que votemos, porque lo que estamos llamando a votar es en general, y luego que entremos a la discusión particular”.

“Más que pronóstico hay que ver cuál es la voluntad real”, enfatizó la presidenta del PS, y volvió a reiterar que “temo que veo una resistencia en un sector de la derecha a no querer avanzar, lo han dicho en ‘pasillos’ que no van avanzar hasta octubre. Uno ve que aquí se está dilatando no porque no haya acuerdos, sino porque no hay una voluntad de avanzar”.

INDH

Ayer miércoles 3 de julio, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud a la Corte Suprema de destituir de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y al consejero Francisco Ugás, del organismo.

Al respecto, la presidenta del Partido Socialista enfatizó que “la institucionalidad de derechos humanos es muy relevante en nuestro país” y agregó que “esa institucionalidad hay que fortalecerla, reformarla todo cuanto sea necesario para efectos de que dé garantías y terminemos con algo que es muy grave y complejo: que los derechos humanos en Chile los defiende sólo la izquierda”.

En la misma línea, puntualizó en que “los derechos humanos en Chile son de todos, son amplios” y arremetió contra la derecha política afirmando que “esta discusión, lo que deja en manifiesto finalmente, es que seguimos con que para la derecha los derechos humanos son algo que le pertenece a otro mundo, y ellos sienten que pueden atacar esa institucionalidad”. Así concluyó que “me preocupa que los derechos humanos no sean de una transversalidad suficiente para que sean defendidos por todas las personas y sectores políticos”.