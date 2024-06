Evelyn Matthei y controversia con el gobierno: “Esto fue una operación política en contra mía”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a sus polémicas declaraciones sobre la influencia de plata narco en la política, como también a su posible candidatura presidencial.

Para comenzar la conversación, la jefa comunal expresó en torno a sus controversiales declaraciones que “me cargan las polémicas estériles, creo que Chile tiene demasiados problemas, como para estar perdiendo el tiempo en dimes y diretes”. Sin embargo, acusó que “aquí la Secom mandó a todos sus ministros y subsecretarios a pegarme, porque les incomoda las encuestas que hay hoy, es evidente porque empezaban a sacar argumentos nada que ver. Cuando hay narcotráfico o corrupción, es evidente que no puede haber secreto bancario, pero esto fue una operación política en contra mía”.

Tras esto, puntualizó que “en Chile mucha gente se da cuenta que el narcotráfico y el crimen organizado está pescando, pero nadie quiere hablar de ello (…) hay evidencia conocida y lo más probable es que hay mucho más”.

En relación al alza que ha tenido el presidente Boric en su aprobación, señaló que esto se debe principalmente “a su actuación con respecto a Argentina, esa es una situación que todos los chilenos valoran”. Recordemos que el mandatario tuvo una postura firme sobre los paneles solares que instaló el país trasandino en nuestro territorio, los que fueron rápidamente retirados tras las advertencias de Boric.

Sobre la futura carrera presidencial y los costos que tiene entrar en temas de conversación más áridos, fue tajante al sostener que “no temo nada, me da lo mismo. Mucho más importante de quién gana la elección presidencial, es que el narcotráfico no nos coma como país”.

Asimismo, por la opción que tiene Carter de llegar a La Moneda, Matthei discrepó y dijo que esta posibilidad “no lo tengo clara, yo creo que no (…) tengo la impresión que no mucho, pero me puedo equivocar”.

Para culminar, comunicó que “nunca he sido más feliz que en el Municipio, me canta lo que hago y La Moneda es un lugar terriblemente duro”.