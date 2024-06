Expertos abordan debate por nombramiento de jueces y posible corrupción en el Poder Judicial

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el abogado constitucionalista y académico de la UDP, Javier Couso, junto con Rodrigo Correa, abogado y académico de la UAI, analizaron el sistema de nombramientos de ministros de la Corte Suprema.

En primer lugar, Javier Couso explicó que el principal problema “es la percepción de independencia y probidad de nuestro más altos tribunales (…) la percepción hace un par de décadas en negativa en la población” y agregó que “estamos en una era muy agria de polarización política”.

Rodrigo Correa, en acuerdo con lo que planteó Couso, señaló que “no solo está en juego la percepción” sino también “tener mejores jueces en los tribunales de justicia (…) es absolutamente fundamental tener una Corte Suprema de la mejor calidad profesional y no es evidente que el sistema de nombramientos esté diseñado para lograr esa finalidad. No es un sistema que esté bien diseñado”.

En la misma línea, el abogado constitucionalista Javier Couso, explicó que intervienen “tres actores” en la designación de los jueces, pero que “es un sistema muy opaco, donde intervienen tres poderes del Estado, pero se presta para este tipo de campañas bajo el radar público”.

Finalmente, Correa argumentó que “el primer problema del sistema actual es que no hay canales transparentes de entrega de información. En cualquier búsqueda de personal entrevistas a la gente, pides cartas de recomendación (…) nada de eso existe” en el sistema judicial. Así concluyó que “es un muy mal sistema para obtener información de los candidatos. No es profesionalmente conducido y como no hay un buen modo de enviar la información empiezan a surgir canales oscuros paralelos”, como lo son los chats privados.