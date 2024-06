Presidenta del PS y proceso de primarias municipales: “Es deber del Estado informar y eso no se hizo”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a los resultados de las primarias municipales.

Al ser consultada por una eventual “debilidad” al interior del Socialismo Democrático, la senadora lo descartó y afirmó que como coalición “no es posible que estemos buscando quiénes fueron ganadores o perdedores a partir de 45 primarias”. Así agregó que “hemos hecho un proceso por meses para tener candidaturas únicas y eso es lo valorable (…) si caemos en esta trampa de quien ganó el día domingo lo único que hacemos es perjudicar la unidad”.

En la misma línea se cuestionó el “por qué tratamos de instalar temas dónde no hay una disputa entre los partidos”, explicando que “la disputa terminó el domingo” y que, como partidos, “el esfuerzo que hemos hecho y el sentido de las primarias es unitario, y a partir del día domingo el candidato que ganó es nuestro candidato del todo el pacto”.

De esta manera, la timonel del PS afirmó que, como partido, “no vamos a caer en esta trampa de estar sintiéndonos menoscabados, porque el PS es el partido más votado: tenemos 32 primarias ganadas”. Aún así puntualizó que “tampoco sentimos que tenemos que tener aires triunfalistas, porque eso sería caer en una provocación para finalmente terminar discutiendo con nuestros aliados”.

Finalmente, la senadora cuestionó el proceso de primarias municipales y el rol del Estado en ellas. De esta manera, argumentó que “las primarias así como están diseñadas no son democráticas, no tienen el financiamiento legal, porque los partidos no podemos recuperar ese gasto que se hace, vemos que el Estado no tiene interés en promoverlas”. Así explicó que “si uno quiere fomentar la democracia y participación tiene que hacer cambios al sistema y ahí se podría pasar a tener por ejemplo estas primarias como en Argentina que son simultaneas y obligatorias para todos los candidatos”.

En este sentido, concluyó que “no basta con decir ‘vaya a votar’, hay que explicar el procedimiento (…) no digo que se haga una promoción de candidatos, peros sí me parece que es deber del Estado informar y eso no se hizo”.