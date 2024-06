Senador Lagos Weber (PPD) y anuncio de aborto legal en Cuenta Pública: “La oportunidad no sé si fue la mejor”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador del Partido Por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, se refirió a los anuncios de la Cuenta Pública 2024.

Ante las reacciones de la oposición tras el anuncio del presidente Gabriel Boric de ingresar un proyecto de aborto legal a fines de este año y otro de eutanasia, el senador oficialista afirmó que “la derecha ha exagerado ante este anuncio (…) siempre se ha espantado”.

En esta línea, señaló que “hay un sector de la sociedad chilena que está en su derecho de no gustarle estos temas”, pero puntualizó “lo que no me parece es la reacción desmedida, como si los hubieran agredidos personalmente con esto, cuando es una postura que tiene una mayoría importante de chilenos (…) no podemos tratarnos de esa forma y menos aún insinuar que con esto se van a condicionar otras reformas”.

Aún así, el senador Lagos Weber cuestionó que el anuncio se hubiera hecho en el contexto de la cuenta pública. Así afirmó que “la cuenta pública iba muy ‘redondita'”, valorando que “muchas cosas se han hecho”, además de “los anuncios de cosas que se van a hacer”. De esta manera, afirmó que “tal vez la oportunidad no sé si fue la mejor -de hacer el anuncio de los proyectos de eutanasia y aborto-, conozco cómo somos todos nosotros, esto es una excusa para generar un ambiente. Tal vez ameritaba hacerlo en una actividad distinta, para no opacar los logros que se han hecho que no han sido pocos”.

Finalmente, con respecto a la condicionante de la oposición de no avanzar en la agenda legislativa, principalmente en lo que involucra la reforma de pensiones, el senador enfatizó en que “si a alguien no le gusta la eutanasia o el aborto, no lo vota a favor (…) lo que no me parece es que vamos a postergar mejorar las pensiones porque a alguien no le gusta que legislen sobre el aborto”. De esta forma, concluyó que “la derecha en esto se equivoca rotundamente, siempre anda buscando una excusa para no hacer las cosas”.