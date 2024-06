Senador Chahuán (RN) descarta avance de aborto libre y eutanasia en el Senado: “No tienen ninguna viabilidad política”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, se refirió a los anuncios de la Cuenta Pública 2024.

En primer lugar, el senador catalogó que el presidente Gabriel Boric en su discurso de la Cuenta Pública, “sale con esta cortina de humo respecto a los dos proyectos, el aborto libre y la eutanasia, que sabe que no tiene los votos en el Senado”.

Así argumentó que fue “un discurso de doble faz”, ya que primero “fue un discurso inicial llamando al encuentro y cómo sacar adelante las grandes reformas estructurales y a continuación plantea dos temas que son detonantes de lo que ocurrió, el anuncio de dos proyectos -eutanasia y aborto libre- que no tienen ninguna viabilidad política en el parlamento”.

Al ser consultado sobre si el anuncio de estos proyectos es condicionante para avanzar en la agenda legislativa, el senador puntualizó que “espero que el Gobierno cumpla sus palabras empeñadas, primero en torno a la reforma de la salud”. Además, criticó que el mandatario no se haya referido a otros temas, como “las enfermedades poco frecuentes, que el Gobierno va a poner las indicaciones, pero no comprometió urgencia legislativa (…) espero también que respecto a la reforma previsional logremos sacar adelante una reforma y el presidente tendrá que entender que la propuesta inicial que el tenía, no hay votos”.

El senador también afirmó que “lo que está haciendo el Presidente es tratando de buscar el apoyo del 30% (…) es un gesto que hace a una de sus coaliciones de Gobierno y a su masa electoral”.

Pese a lo anterior, el senador destacó los anuncios en materia de “mejoramiento en las condiciones de Carabineros y PDI” y “en materia de migración”.