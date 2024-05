Diputado Schalper (RN) y candidatura de Max Luksic: “Entiendo que sí va a ser candidato por una comuna de Santiago”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se refirió a temas de la contingencia política.

Conceptos de ‘antigabrielismo’ y ‘obstruccionismo’

Al ser consultado por el concepto de ‘antigabrielismo’, el diputado Schalper habló más bien del concepto de ‘gabrielismo’, y afirmó que “¿cuál es? ¿el que hace las pensiones de gracia, el ‘gabrielismo izquierdista’ o el ‘gabrielismo’ que le hace un homenaje a Patricio Aylwin?”.

En la misma línea agregó que las declaraciones de la ministra Carolina Tohá sobre que “le daba vergüenza” la discusión del concepto, “da cuenta del poco buen ánimo que hay dentro de la coalición de Gobierno”. Así afirmó el diputado que él se considera “antioctubrista, porque considero que le hizo muy mal al país (…) pero no soy ‘antinadie’ en particular”.

Frente a si como oposición han sido ‘obstruccionista’, el diputado de Renovación Nacional valoró que la oposición ha apoyado al Gobierno en materia de seguridad: “ellos -el Gobierno- se jactan de haber aprobado muchos proyectos (…) Chile ha cambiado en su orientación, aquellos que el día de ayer criticaban hoy apoyan. Creo que es impresentable decir que nosotros hemos sido obstruccionistas”.

Así el diputado afirmó que en materia de reforma previsional, “el Gobierno no ha sido capaz de leer ciertas señales (…) no son capaces de ver que hay un espacio de diálogo (…) la ministra Jara está absolutamente capturada con la lógica del seguro social, porque cualquier cosa distinta no deja contento al Frente Amplio”.

Figura del Pdte. Boric y oficialismo

Con respecto a los cambios de opinión del presidente Gabriel Boric, el diputado señaló que “me resisto a aceptar que el presidente Boric ha dado un giro (…) el Presidente ha tenido que aterrizar en la realidad, porque de otra manera no tenía posibilidad de seguir avanzando. Aquí no hay un giro, hay un repliegue táctico, el presidente Boric cuando se le aprieta un poquito habla de los bancos coñetes, indulta a personas”, entre otros.

En la misma línea, afirmó que “cuando la senadora Paulina Vodanovic dice que la condonación del CAE es un ‘ofertón electoral’, uno se pregunta por qué dice algo así”, y postuló que “el Socialismo Democrático está cabreado que lo hagan concursar por el 30% del país (…) no está dispuesto a que lo arrastren por un concurso, y lo que está haciendo un sector del Gobierno es afirmarse en ese 30%”.

Spot de reforma previsional

El diputado de RN también se refirió al spot “Mejores pensiones para Chile” impulsado por la Subsecretaría de Previsión Social y que aborda el proyecto de reforma previsional. En este sentido, el diputado se mostró crítico ante el spot y afirmó que “me habría encantado tanto entusiasmo para la campaña de vacunación. Son 460 millones de pesos que se gastan, para intentar convencer a los chilenos que el seguro social es una buena idea”.

En la misma línea, afirmó que “nosotros estamos investigando otra arista, porque además de los 460 millones que cuesta el spot se contrató una agencia audiovisual en la Subsecretaría (…) se le contrata por cuatro meses por 284 millones de pesos ¿esa agencia también ha participado en este spot?”. Así explicó que “eso igual lo vamos a investigar porque esta agencia no solo esta en la Subsecretaría, sino que en otros órganos del Estado. La única virtud que tiene es haber sido la agencia de campaña del presidente Boric cuando era diputado”.

Campañas municipales

Al ser consultado por si le gustaría que Max Luksic fuera un candidato de oposición por alguna comuna, el diputado afirmó que “me parece que puede ser perfectamente un buen candidato” y señaló que como candidato “me interesa que sea el más competitivo, si Max Luksic es el más competitivo en una comuna, obvio que puede ser candidato”.

Así el diputado confirmó una eventual candidatura del empresario: “Entiendo que sí va a ser candidato por una comuna de Santiago”.