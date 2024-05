Ernesto Silva y cambio en opiniones del Pdte. Boric: “Le está tocando hacer lo opuesto a lo que venía diciendo en sus 8 años de Congreso (…) la realidad le ha pegado muy fuerte”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el director ejecutivo de Faro UDD y expresidente de la UDI, Ernesto Silva, analizó a la contingencia política y la figura del presidente Gabriel Boric.

Al ser consultado sobre si hay o no ‘antigabrielismo’ en la política en Chile, Silva aseguró que no lo hay y argumentó que se trata más bien de “la actividad deportiva de la política de tratar ponerle etiqueta o cuña a las cosas para dejar de conversar los temas más de fondo”.

En la misma línea, afirmó que “creo que lo que se le salió a la ministra del Interior -Carolina Tohá- ayer”, sobre que le daba ‘vergüenza’ el concepto planteado por el diputado Diego Ibáñez, “es el reflejo fiel de lo que le pasa a muchos: da vergüenza cuando la discusión se lleva a la victimización o las etiquetas de ese tipo y se deja atrás el fondo”.

Ante la visión de una oposición ‘obstruccionista’, Silva afirmó que “me parece que quizás la manera racional de las personas de abordar eso es la discusión de los temas, porque las etiquetas cuando son genéricas no ayudan”. Así agregó que “veamos la discusión sobre los argumentos de tal proyecto (…) cuando uno entra esa cancha la conversación, a veces, es radicalmente distinta (…) no sé si es tan conducente la etiquetación”.

En relación a los cambios de opinión que ha tenido el presidente Gabriel Boric, el director ejecutivo de Faro UDD argumentó que “la realidad es la que ha cambiado y eso ha forzado al Gobierno a tener que hacer cosas que quizás no ha querido hacer”, como, por ejemplo, “estabilidad en la Macrozona Sur, disciplina fiscal”, entre otros. Aún así puntualizó que “me parece que todavía no hay convicción (…) el problema es que las decisiones que son más difíciles requiere confianza en las contrapartes”.

En la misma línea, afirmó que “cuando escuchas al Presidente en una Cuenta Pública o en el funeral de un expresidente, lo escuchas con una mirada del país, pero al mismo tiempo también lo escuchas cuando le habla a su propia coalición. Ahí recuerdas al presidente Boric que era candidato a primera vuelta en 2021, esa dualidad persiste y se sigue observando de manera cotidiana”.

El expresidente de la UDI señaló que “hay inconsistencia cotidiana”, pero que “no es un tema de que no puedas cambiar de opinión” sino que “seas consistente de manera sistemática con las opiniones que has ido asumiendo y expliques por qué. Creo que es ahí donde todavía hay un déficit en el Gobierno”. Aunque señaló que “es natural, porque debe estar complicado -el Presidente-. Al final le está tocando hacer casi exactamente lo opuesto a lo que venía diciendo en sus 8 años de Congreso (…) no debe estar cómodo, la realidad le ha pegado muy fuerte”.

Finalmente, al ser consultado por si el Gobierno le devolvió la estabilidad al país, señaló que cree que “no, pero que sí el país está más maduro (…) las personas hoy aspiran a más estabilidad, en eso hay un cambio”.