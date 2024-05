Carlos Franco por juicio contra Donald Trump: “Es difícil que esto afecte de manera determinante su carrera presidencial”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el periodista y académico de la UAI, Carlos Franco, se refirió al juicio contra Donald Trump.

En primera instancia, Franco explicó que la relevancia de este juicio radica en que “Trump, por primera vez, es un expresidente que enfrenta la justicia (…) nunca habíamos visto a un expresidente en esta situación y menos un expresidente que está postulando a la presidencia otra vez”.

En la misma línea, señaló que la situación actual del exmandatario es que “enfrenta un veredicto de un jurado de 12 personas que deben decidir si es culpable o inocente de la falsificación de 34 boletas que él dijo que eran gastos de campaña, pero aparantemente fueron usadas para silenciar a Stormy Daniels”.

El académico de la UAI también puntualizó en que “es difícil que llegue a la cárcel” y que “lo más probable es que si es encontrado culpable tenga que pagar una multa”. En el mismo sentido, argumentó que “es bien difícil que esto afecte de manera determinante su carrera presidencial”. Aunque afirmó que “sí puede afectar la imagen de Trump y que pierda un electorado importante el día de la votación”.

No obstante, Franco advirtió que ve difícil que “el jurado llegue a una decisión tan tajante en pocas horas, creo que se va a dilatar”. Así, explicó que “los 12 tienen que estar de acuerdo en todos los cargos, en los 34 (…) a favor o en contra, si se produjese un problema mayor en el que no están de acuerdo, el juez puede declarar nulo el juicio y eso sería un problema, porque no sé si la Fiscalía va a tener los recursos y el ánimo de insistir”.

Finalmente, Franco analizó las encuestas por la carrera presidencial y cómo afecta el juicio en los resultados. En este contexto, concluyó que “si bien se ve feo en las ‘fotos’, creo que las ‘fotos’ de las encuestas dicen otra cosa (…) en esas ‘fotos’ quien luce peor es Joe Biden”.