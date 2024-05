Natalia Piergentili (PPD) por respaldo del PC a Jadue: “Tiene que apoyar a su alcalde, hasta ahí, pero no poner en entredicho la institucionalidad”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la vicepresidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, se refirió al concepto de ‘antigabrielismo’, condonación del CAE y relación con la oposición.

Al ser consultada por el concepto de ‘antigabrielismo’, Piergentili puntualizó en que “el criterio de los personalismos a mí no me gustan” argumentando que “me parece un poco inútil, porque no estamos evaluando personas sino propuestas políticas”.

En la misma línea, explicó que ‘antipiñerismo’ fue un concepto distinto, ya que en caso del expresidente Sebastián Piñera, el concepto “tenía más que ver con algunos atributos personales que eran complicados ponerlos en un contexto de Gobierno”, es decir, “habían aspectos de su actuar personal que eran disruptivos al momento de evaluar que fuera bueno” para su gestión.

Así enfatizó que “en el caso del presidente Boric no creo que tenga que ver con atributos de su actuar personal. Creo que hay una oposición y un Gobierno con dificultades para conversar, y hay tensiones propias de eso”.

Condonación CAE

En relación al proyecto de condonación del CAE, la vicepresidenta del PPD afirmó que el error “es solo hablar de condonación”, y que sería distinto si se planteara “una nueva fórmula de financiamiento a la educación superior para las personas que no están dentro de la gratuidad”. En este contexto apuntó que es lo correcto debido a “un tema de arcas fiscales que está en riesgo a propósito del diseño del CAE (…) la responsabilidad fiscal es una preocupación”.

Bajo el mismo argumento, Piergentili afirmó que “que hablar de condonación universal es un error, creo que no va a pasar (…) uno tiene que medir cuáles son finalmente tus responsabilidades, ¿van a quedar algunos de los tuyos molestos? probablemente. Yo creo que el país va a entender que se está haciendo lo que se tiene que hacer en función de criterios de ética, justicia y el fisco”.

Defensa del PC a Jadue

Ante la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el respaldo público que le ha otorgado el Partido Comunista (PC), Piergentili opinó que “una de las cosas que la política tiene que ser capaces de defender son las instituciones”.

Así explicó que el respaldo del partido a Jadue “es como las mamás de los detenidos, siempre creen que el hijo es inocente, y está bien que te apoye, etc”, pero puntualizó que “distinto es que uno ponga en tela de juicio la solidez institucional para definir si hay delito o no. El PC tiene que apoyar a su alcalde, militante, hasta ahí, pero no poner en entredicho la institucionalidad”.

Relación entre Gobierno y oposición

“Uno de los problemas que el Gobierno tiene que hacerse cargo es que la agenda la debe controlar (…) cuando la oposición la que tensiona el tema y te obliga a responder sobre algo que instaló es porque algo estamos haciendo mal”, afirmó críticamente Piergentili. En este sentido, ejemplificó con el debate de condonación del CAE, y señaló que “la derecha ganó un punto comunicacional toda la semana y es díficil revertir aquello que se instala de manera inteligente”.

En la misma línea, explicó que “cuando se gobierna es mucho más difícil tener la templanza, no para establecer vínculos con los otros, sino para resolver controversias”. Ante una visión de una oposición ‘obstruccionista’, precisó que “aquí no tenemos una sola oposición, tenemos varias, que además están en sus propios dilemas”, pero que más que obstruccionista “han ejercido las mayorías que tienen”, aunque puntualizó le preocupa “la trinchera del debate”, principalmente en materia de pensiones.

Finalmente, al ser consultada si serían una oposición distinta en caso de que no fueran escogidos en el próximo periodo presidencial a lo que fueron durante el mandato de Sebastián Piñera, Piergentili afirmó que “no lo tengo claro en el Frente Amplio, pero sí en el Socialismo Democrático tenemos claro que ser oposición no es decirle a todo que no al Gobierno, sino representar intereses de los ciudadanos que nos eligieron”.

Así concluyó que “creo que esto de que si al Gobierno le va mal es el éxito de la oposición es un error. Una oposición constructiva es lo que conviene ser”.