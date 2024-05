Timonel del PS responde a senador Macaya por condicionante en avance del fast track económico: “Lo que veo es obstruccionismo puro”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la condonación del CAE y la discusión por el fast track económico.

Condonación CAE

En relación a su opinión sobre el CAE, afirmó que “lo que señalé fue que no existen los recursos suficientes para poder cubrir una condonación total” y agregó que, frente a declaraciones de algunos parlamentarios que ofrecen el proyecto de condonación del CAE y una eventual interpretación de ‘ofertón electoral’, la senadora afirmó que “lo que me molesta es la presión al Gobierno” y que “hacerlo a días antes de la cuenta pública, como una especie de ‘pauteo’ al Presidente, me parece que es una irresponsabilidad en el escenario económico que tenemos, y contra eso me he manifestado. Es nuevamente levantar expectativas a la gente y que se vean no satisfechas”.

“La condonación total hoy no es posible, más allá de que algunos le guste más y otros menos”, puntualizó la senadora. En la misma línea, señaló que “esperaría a que tengamos los antecedentes para hacer un debate serio en el Congreso, pero no me parece que se ‘demonice’ lo que he planteado, porque lo he hecho con total realismo”.

Fast track económico

Frente a otros temas, la timonel del PS advirtió que le preocupa las declaraciones del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, sobre los proyectos del 21 fast track económico y la condicionante de no debatir mientras no avancen los proyectos de seguridad: “El Congreso no funciona así, tiene comisiones y, por lo tanto, en la Comisión de Seguridad podemos estar viendo un proyecto y en las otras los demás proyectos”.

En la misma línea, afirmó que la lectura política que realiza de las declaraciones del senador Macaya son dos. La senadora explicó que el proyecto que encabeza la lista del fast track económico tiene relación con “el término de la elusión y la evasión”, ante eso, señaló que “o no quiere la derecha en Chile que se termine con la elusión y la evasión” o “no quieren que el Estado recaude más por esta vía, terminando con figuras en un caso delictivas (evasión) y en otro caso inmoral como es la elusión”.

“Si vamos a decir que estos proyectos no se van a revisar hasta que salgan los proyectos de seguridad, cuando la Comisión de Seguridad es la que más proyectos ha aprobado, es supeditarlo a algo que no es necesario (…) lo que veo es obstruccionismo puro y poder darle la imposibilidad al Gobierno de recaudar ingresos por esta vía”, concluyó la senadora.

Finalmente, bajo el mismo argumento, enfatizó en que “quisiera que la postura de la derecha respecto del crecimiento económico fuera consistente con los proyectos que está hoy en este fast track económico” y que “hagamos una discusión seria mirando las necesidades que tiene el país”.