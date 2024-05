Expresidente Santos descarta vínculo entre el aumento de la migración y crimen organizado en Chile: “No es lo correcto (…) el crimen se va a organizar con migrantes o con chilenos”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, se refirió al Acuerdo de Paz con la FARC y al crimen organizado en América Latina y Chile.

Acuerdo por la Paz con la FARC

Al ser consultado por el Acuerdo de la Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de Colombia y las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre acudir a la ONU por incumplimiento del acuerdo, el expresidente Santos afirmó que “es un declaración que es un contrasentido” y enfatizó en que “todos creíamos que el presidente Petro iba a implementarlo, porque así lo prometió en su campaña”, pero la implementación “ha sido prácticamente nula”. De esta manera, argumentó que “nadie entiende que él -Petro-, que es jefe de Estado, diga que denunciará a la ONU porque el Estado, de quien él es el jefe, no ha cumplido”.

En la misma línea, ante la advertencia que realizó el mandatario Gustavo Petro, de los hechos de violencia que pueden llegar a ocurrir si es que no se cumple el acuerdo, el exjefe de Estado Juan Manuel Santos afirmó que “es una amenaza tratando de generar el ambiente para que le aprueben sus reformas. Esa no es la forma (…) no es generando miedo o amenazas como la que está haciendo el presidente Petro”.

Conflicto en Macrozona Sur y crimen organizado

Con respecto a su visión sobre el conflicto que afecta la Macrozona Sur en Chile, Santos explicó que “hay elementos en común” con la situación vivida en Colombia con la FARC, y que ese elemento común “es el crimen organizado”. En este sentido, puntualizó en que “es el principal desafío que tiene América Latina” y señaló que “el control territorial del crimen organizado se ha ido expandiendo a merced del Estado”.

En esta línea, aseguró que una manera de combatirlo es con la colaboración internacional, pero que esa colaboración ha sido compleja “porque en este momento América Latina está un grado de desintegración (…) hay diferencias ideológicas que hacen casi imposible la cooperación y mientras eso ocurre el crimen organizado avanza”.

Al ser consultado por la relación entre el crimen organizado y el conflicto mapuche, Juan Manuel Santos explicó que “el crimen organizado aprovecha esos conflictos y generan su propia dinámica”. Así afirmó que Chile tiene que “tratar de buscar una solución al conflicto social con los mapuches” y que “a las comunidades indígenas hay que darles la importancia que tienen, entender sus razones (…) fue lo que hicimos con la FARC”, pero puntuliazó en que la diferencia fue que “nosotros también aplicamos el garrote, militarmente los atacamos con toda la contundencia, y al mismo tiempo, estábamos negociando”.

Con respecto a si Chile se equivocó en pronosticar el aumento del crimen organizado, el exmandatario afirmó que “no es culpa de Chile”, sino que “el crimen organizado se ha ido fortaleciendo y se ha vuelto una multinacional muy efectiva”.

Migración y crimen organizado

Al ser consultado sobre si hay una correlación entre el aumento de la migración y el crimen organizado, Santos destacó que Chile es “el país donde la población tiene mayor preocupación por la inseguridad. El 70% de los chilenos dice que es su preocupación, pero cuando uno ve la realidad Chile tiene un 6,4% de la tasa de homicidios”. En este sentido, puntualizó que “hay una gran diferencia entre la percepción y la realidad” y que “ocurre porque Chile no estaba acostumbrado a los homicidios, a las extorsiones, eso tiene muy asustada a la gente”.

No obstante, con respecto a la migración, afirmó que “pienso que culpar a los migrantes no es lo correcto, lo correcto es que si hay ánimo de recibirlos, recibirlos bien y procurar con ellos algo benéfico para el país“. En este sentido, señaló que “hay que buscar la forma apropiada de manejar la migración”.

“Decir que la migración es la culpable de lo que está sucediendo, eso no es cierto, el crimen organizado se va a organizar con migrantes o con chilenos (…) me parece una salida fácil culpar a la migración por la inseguridad”, concluyó.

Finalmente, con respecto al actuar del presidente Gabriel Boric, el exmandatario valoró su rol y afirmó que “lo que ha hecho ha sido lo correcto. Su posición internacional defendiendo la democracia es la correcta” (…) el mundo se ha sorprendido positivamente con la evolución del presidente Boric frente a lo que sucede a nivel internacional. Ha entendido ser presidente de todos los chilenos, a pesar de que tiene muchas presiones internas” por parte de la izquierda.