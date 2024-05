José Joaquín Brunner y figura de ministro Cataldo: “Tiene un talante de comunicación interesante, pero es extremadamente tímido en la gestión”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el académico de la UDP y exministro de la Segpres, José Joaquín Brunner, se refirió a la discusión por la condonación del Crédito Aval del Estado (CAE) y reforma educativa de Michelle Bachelet.

Condonación CAE

En primer lugar, el exministro partió afirmando que “hubo un error de magnitud en el anuncio y promesa de una especie de ‘perdonazo’ universal” respecto al CAE y puntualizó que “hay que buscar caminos para efectivamente hacerse cargo de que hay un grupo de jóvenes que bajo ningún condición van a poder pagar” porque “abandonaron su carrera ante de terminarla y porque no han encontrado una forma de inserción estable en el mercado laboral”.

Con respecto a las personas que dejaron de pagar, Brunner explicó que “cuando hablo de condonación hablo de una condonación acotada a casos que son especiales dentro de la masa de deudores” y que “son personas que no hace ningún sentido mantenerle una deuda que no van a poder bajo ninguna circunstancia pagar”. En este sentido, concluyó que “la idea de una condonación universal hay que sacarla del horizonte, porque es inviable y profundamente injusta”.

“Hay gente que en definitiva ha tenido enorme dificultades para poder insertarse en el mercado laboral, y buena parte de ellos proviene de antes que se empezara a generar este nuevo régimen y, por lo tanto, pactaron su CAE en condiciones distintas”, afirmó Brunner.

Finalmente, señaló que “el Gobierno hace rato que no tiene un programa de cuando fue elegido, eso se terminó el año 2022 en el momento del plebiscito de ese año”. Así argumentó que “desde entonces el Gobierno ha sido cuidadoso de la carga fiscal, se ha manejado con realismo en todos los campos y ha intentado, no siempre con éxito, en el campo de la seguridad y acercando oposiciones. En lo del CAE no veo por qué tendría que ser distinto”.

Reforma educacional de Michelle Bachelet

Con respecto a las críticas que han surgido en materia educacional a la reforma de la presidenta Michelle Bachelet, Brunner enfatizó que “no creo que todos los elementos que hoy están en el debate tengan que ver con esa reforma, es una visión estrictamente política de cómo arrinconar la imagen de la presidenta Bachelet”.

En esa línea, argumentó que “hay otras cuestiones que son propias de las dificultades de la educación pública y que están antes de la implementación de la reforma”, entre ellas señaló el problema de las matrículas: “queda una pequeña fracción dentro del total de la matrícula que presenta dificultades y que el sistema no funciona bien, pero es una cuestión más bien técnica y de diseño ministerial”.

El académico de la UDP se refirió a la figura y gestión del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y aunque valoró que el actual jefe de cartera “es muy vocal” y “tiene un talante de comunicación interesante con la comunidad escolar y el país”, por otro lado, “es extremadamente tímido en la gestión (…) cuando fue nombrado se decía que era un hombre con gran capacidad de gestión y siento que esa promesa no se ha ido cumpliendo”.

Bajo el mismo argumento, señaló que “es en la gestión de todos los planes de recuperación” donde “se han hecho una serie de cosas, pero esto requería una movilización mucho más dramática de recursos humanos de apoyo a cada una de las escuelas que atiende a más de la mitad de estudiantes que proviene de sectores vulnerables y en eso ha existido timidez”.

Finalmente, concluyó que existe una paradoja al interior del Gobierno, ya que este “pudo haber tenido una presencia fuerte en el campo educacional, por el hecho de que parte de los cuadros políticos más importantes del Gobierno provienen del movimiento estudiantil”, y que en ese sentido “uno podría imaginar que iban a tener sensibilidad e iban a poner prioridad en términos de mejoramiento del sistema educacional”, pero que “no lo ha sido en ningún momento: ni en el discurso presidencial, ni en el presupuesto de la nación, educación ha ocupado el lugar prioritario”.