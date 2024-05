Fiscal Nacional ante críticas al Ministerio Público y actuar de fiscales: “Me preocupa la imputación de mala fe”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los nuevos antecedentes en el caso Ojeda, la investigación por el caso Putre y otros temas en materia de seguridad.

Caso Ojeda

Al ser consultado por el posible vínculo que existe de la participación del imputado del carabinero Emanuel Sánchez en el secuestro de Ronald Ojeda, el fiscal nacional afirmó que “es de sentido común, cualquier persona convendría que es conveniente seguir esa línea de investigación”.

En la misma línea, respecto al apoyo de Venezuela en la búsqueda y captura de las personas involucradas en el crimen tel teniente Ojeda, Valencia puntualizó en que “esperamos que pueda haber una disposición más activa de parte de las autoridades en Venezuela” y concluyó que “lo importante son los resultados”.

Caso Putre

En relación a la investigación por el caso de la muerte de conscripto en Putre, señaló que “no hay inconveniente en que haya dos investigaciones paralelas” una civil y militar, “lo importante es que no pueden referirse ambas investigaciones a los mismos hechos, en las mismas circunstancias de tiempo”.

“Lo que ha hecho la Fiscalía de Arica es abrir una causa, que es lo que corresponde”, afirmó Valencia y agregó que “si son los mismos hechos no pueden subsistir ambos casos”.

Justicia militar

Al ser consultado sobre la reposición de la justicia militar, el fiscal Nacional afirmó que “es una decisión política” pero que “como Fiscalía lo que nos preocupa es que para que haya una persecución penal eficaz y una actuación eficaz de estos funcionarios de las Fuerzas Armadas que se encuentran a cargo de estas funciones de custodia o resguardo, es indispensable que tengan reglas claras”.

“En un Estado de derecho ningún agente del Estado se manda solo ni está exento de cumplir la ley, por lo tanto, todos quienes trabajamos para esto estamos obligados a cumplirla y a someternos a tribunales de justicia”, señaló el fiscal, y agregó que “lo importante es adecuar nuestras legislaciones para poder juzgar adecuadamente estos comportamientos y actuaciones”

Formalización de Yáñez y críticas al Ministerio Público

Al ser consultado por la postergación de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el fiscal Nacional aseguró que fue una decisión que “tomó el fiscal Xavier Armendáriz” y que “lo central es que el fiscal justifica esa decisión en un motivo” que es “las peticiones reiteradas de la defensa de que faltaban antecedentes y el Juzgado de Garantía consideró que ese fundamento estaba justificado”.

El fiscal nacional también respondió a las críticas que se han efectuado contra el actuar de los fiscales y el Ministerio Público, y señaló que “me cuesta entender que se hagan imputaciones de esta naturaleza, particularmente del fiscal Armendáriz”, así agregó que “me preocupa la imputación de mala fe (…) creo que las instituciones hay que cuidarlas, la democracia hay que cuidarla”.

Sentencia de Héctor Llaitul

Finalmente, el fiscal tuvo palabras tras la sentencia a Héctor Llaitul, y no descartó que pueda seguir relacionándose con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Así afirmó que “no cabe duda de que eso es perfectamente posible. Nosotros no tenemos un sistema de segregación penitenciaria que impida que las personas que lideran organizaciones criminales siga teniendo contacto con sus subordinados”.

En ese sentido, concluyó que “si el crimen organizado es una enfermedad, la mejor medicina es la justicia”, pero que “no se puede afirmar que con la sola detención de Llaitul se va a terminar la violencia en La Araucanía”.