Exministro Gonzalo Blumel por respaldo del Pdte. Boric a Yáñez: “Lo que corresponde es ratificar la confianza en cómo ejecuta las acciones la autoridad de la institución”

En conversación con ‘Ahora es Cuand0’, el exministro del Interior y director de Horizontal, Gonzalo Blumel, se refirió a la agenda de seguridad.

Respecto a la situación de seguridad que afecta al país, el exministro explicó que “es tremendamente difícil, porque en Chile pasó algo muy complejo”. Así argumentó que, después del 18 de octubre de 2019, “se quebró el concepto de la erosión de la fuerza legítima de manos del Estado y particularmente de las policías”.

En la misma línea, afirmó que “la criminalidad y la delincuencia cuando ven que las policías se debilita, obviamente avanza. Hacer retroceder eso es difícil, es una caja de Pandora que una vez que se abre cuesta meter a todos esos demonios dentro de la caja”.

Con respecto a los cambios de opinión al interior del Gobierno, señaló que “hay un problema estructural que no se ha superado, que es que cuando tú cambias de posición tienes que fundamentarlo, porque sino queda la impresión de que es algo oportunista” o que “cuando sean oposición van a volver a las viejas andanzas”.

En este sentido, ejemplificó con la postura del Presidente Gabriel Boric ante la formalización del director Ricardo Yáñez, y afirmó que “el presidente lo ha ratificado”, pero “nunca ha expresado una opinión respecto a si suscribe o no la tesis de la Fiscalía que hubo omisión de mando para vulnerar los derechos fundamentales durante las protestas del estallido”. Así agregó que “si sostengo la continuidad de un general director, lo que corresponde es ratificar la confianza en la forma en que ejecuta las acciones esa autoridad de la institución”.

Finalmente, en relación a la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza de las policías, Blumel explicó que “lo que se busca es legitimar la actuación de las policías en el uso de la fuerza”, pero puntualizó que “ataca una cuestión muy especial que no va a lo sustantivo”, que es “la penetración de las bandas transfronterizas que tienen prácticas delictuales que en Chile no conocíamos (…) las RUF no resuelve prácticamente nada del problema principal: el crimen organizado “.