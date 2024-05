Exministro Jorge Burgos y ‘Criterio Tohá’: “Es un mal criterio (…) le entregó un poder a los fiscales con el que iría con cuidado”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió a la discusión legislativa por agenda de seguridad.

Al ser consultado por el debate sobre la indicación que busca reponer la aplicación de la justicia militar para delitos cometidos por uniformados, el exministro del Interior partió afirmando que “no voy a presumir fascismo ni derechismo de quienes presentaron la indicación, voy a presumir que tienen una intención protectora de las Fuerzas Armadas y Carabineros en situaciones límites”.

No obstante, puntualizó que pese a lo anterior, “creo que hay error detrás de la indicación”, ya que “la justicia militar es una justicia que está en reproche hace mucho tiempo en Chile y está en reproche no solo por los analistas” sino también por los “propios tribunales”. Así, agregó que “el Tribunal Constitucional tiene varios fallos que ha declarado inaplicables normas del código de justicia militar por chocar contra el estándar” de la Constitución vigente.

En la misma línea, Burgos afirmó “es perjudicial para ofendidos y ofensores (…) la ausencia de un debido proceso es una desventaja para todos”, argumentando que “todo ese mundo de militares que fue declarado reo bajo el viejo sistema se ha quejado amargamente que no tienen derechos procesales (…) es una muy mala justicia y mientras no se corrija el fondo orgánico y procesal de esa justicia, creo que no hay que otorgarle más competencia”.

Formación del Ministerio de Seguridad

Con respecto a la creación de un Ministerio de Seguridad y si esto implica que otro ministerio sea desintegrado, el exministro Burgos explicó que “estoy de acuerdo con ese planteamiento y lo he sostenido cuando era un político activo”.

En la misma línea, afirmó que “es un tema pendiente” y que “en la modernización del Estado hay varios ministerios que deberían conversarse si se quiere achicar” el Estado.

Criterio Tohá

Finalmente, el exministro se refirió a lo que se denominó como “Criterio Tohá” sobre funcionarios que estén siendo formalizados y que deban dejar sus cargos. En este sentido, afirmó que “yo creo que fue un mal criterio de la ministra Carolina Tohá (…) le dio una connotación a la formalización que jamás ha tenido, le entregó un poder a los fiscales que yo me iría con cuidado”.

Así, concluyó que “yo no sé cómo una cosa tan sin sentido fue puesto en el tapete por personas muy inteligentes como el ministro Luis Cordero y la ministra Tohá”.