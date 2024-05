José Antonio Kast (PR) critica falta de liderazgo al interior de Chile Vamos por municipalidades: “Los adversarios están en la izquierda, no en el mismo sector” 

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el líder del Partido Republicano y excandidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió a materia de migración y seguridad que afectan al país.

Con respecto a los problemas en materia migratoria, José Antonio Kast señaló que “el planteamiento que hemos hecho en control fronterizo viene de hace 8 años atrás y solamente hemos ido perfeccionando medidas para poder frenar una migración irregular”. En la misma línea, afirmó que la instalación de una zanja en la frontera “hoy es insuficiente y otros obstáculos se hacen completamente necesario”.

Al ser consultado por las razones de por qué se rechaza sus ideas propuestas para el control fronterizo, Kast explicó que “hay razones ideológicas” y agregó que “tenemos un Presidente que, antes de ser Presidente, decía ‘vengan todos que aquí los vamos acoger’ (…) él no sabe cuánto paga un inmigrante por una pieza en un cité en Santiago, esa realidad no es conocida por quién hoy gobierna”.

Materia de seguridad y gestión del Gobierno

Frente a los cambios de opinión que ha mostrado el presidente Gabriel Boric durante los años de mandato, Kast se preguntó si “ese cambio de opinión ¿es real?” y agregó que “si es real, que opere de acuerdo a esa convicción y saque del tema de seguridad al subsecretario de Prevención del Delito” Eduardo Vergara.

El líder del Partido Republicano fue crítico al gabinete del presidente Gabriel Boric y su gestión en materia de seguridad. En esta línea, señaló que “yo no lo he visto -al Presidente- dirigiendo una reunión de seguridad todos los lunes en la mañana (…) si el Presidente realmente quisiera dedicarse a esto se habría preocupado de entender lo que está pasando, no de delegarlo”. Así, concluyó que “las personas que tiene a cargo no funcionan”.

Respecto a la formalización del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, Kast afirmó que “¿cómo es posible que fiscales ideologizados sigan persiguiendo a quiénes están para cuidarnos? (…) la fiscal Ximena Chong acusa, apunta con el dedo y usa sus redes sociales como una activista política”. En este sentido, señaló que “ahí echo de menos un rol claro del Presidente, no para intervenir el Ministerio Público, pero para representarle a las autoridades que un fiscal no puede ser un activista político”.

Elecciones municipales

Finalmente, frente a las próximas elecciones municipales, el líder republicano señaló que “venimos de hace mucho tiempo trabajando con preparación de liderazgo, cosa que echamos de menos en la coalición de Chile Vamos”.

En la misma línea, agregó que “le reconozco al expresidente Piñera que cuando se producían situaciones complejas él convocaba a la coalición de Chile Vamos y decía ‘vamos a ir por allá’. Hoy a poco meses de una elección municipal y todavía no hay resolución”. En este sentido, afirmó que “hasta ahora no ha visto” que Chile Vamos haya recogido ese liderazgo del expresidente: “espero que los próximos días lo hagan (…) los adversarios están en la izquierda, no en el mismo sector”.