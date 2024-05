Presidente Gabriel Boric y relación con la prensa: “Si a mí me incomoda, mala suerte”

En el marco del Día de la Libertad de Prensa, en entrevista con la ARCHI (Asociación de Radiodifusores de Chile), el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la relación con los medios, a los que ha criticado varias veces en el último tiempo por su cobertura de diversos temas.

Consultado por si los medios tienen que incomodar o no a las autoridades, el mandatario respondió “incomódenla, a mí me han incomodado un par de veces y en buena hora (…) no soy de las personas que se amurra y deja de hablar, estoy permanentemente realizando actividades públicas y de manera periódica respondo preguntas”. En esa línea, expresó que “bienvenido que la prensa incomode al poder y eso tiene que seguir siendo así, y es algo que hay que defender a rajatabla”.

Consultado por sus dichos durante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, en donde declaró que han seguido atentamente las reflexiones y críticas por parte del mundo empresarial porque la prensa le otorga una ‘envidiable cobertura’, el jefe de Estado opinó que “lo que yo creo, que es parte del debate y de la historia chilena, es que en particular en los medios escritos hay una línea editorial marcada, que es legítima y no cuestiono, pero donde falta diversidad respecto de la posición política que tienen en estos medios. Eso ha sido así hace mucho tiempo, pero está bien que así sea”. En ese sentido, manifestó que “si a mí me incomoda, mala suerte que me incomode, si a mí no me gusta, mala suerte que no me guste. Yo soy Presidente de la República y podré rabiar puertas adentro, pero eso es parte de la libertad de prensa y es algo que yo voy a defender a rajatabla, independiente de qué medio me guste leer o no.