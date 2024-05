Presidente Gabriel Boric por discurso de Ricardo Mewes (CPC) en Enade: “No fue colaborativo, sólo se dedicó a criticar”

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, las radios de ARCHI, entre ellas Radio Infinita, conversó en entrevista con el presidente Gabriel Boric, desde el Palacio de La Moneda.

Relación con el empresariado y crecimiento económico

Al ser consultado por su relación con los empresarios y el discurso que dio en la ENADE 2024, el mandatario invitó a “revisar las diferentes intervenciones” que hubo en el evento, “porque se evalúa el discurso que yo di como que ayudó a temperar los ánimos”, pero le pido que revisen el discurso de “Karen Thal que me parece que fue un discurso en ánimo colaborativo y del presidente de la CPC -Ricardo Mewes- que me parece que no fue un discurso colaborativo, porque solo se dedicó a criticar las diferentes medidas del Gobierno sin ofrecer alternativas”.

En la misma línea, aseguró que “con los representantes del empresariado en Chile tenemos diferencias, peor también muchísimos puntos de convergencia. Chile puede crecer más y como Gobierno estoy empeñado en que eso suceda”.

Así, el mandatario concluyó que “soy una persona de izquierda que cree que el crecimiento es necesario, que le hace bien al país, y que tiene que ser distribuido de manera justa”.

Finalmente, respecto a la última cifra del Imacec entregado por el Banco Central, que anotó un crecimiento del 0,8%, el Presidente afirmó que “está dentro del marco de lo esperado” y explicó que se da “porque marzo, a diferencia del mes anterior, tuvo menos días hábiles (…) no es una sorpresa, la economía chilena sigue en una fase de expansión”.

Sueldo mínimo

Con respecto al aumento del salario mínimo, el Presidente afirmó que “nos pusimos como meta el llegar un salario de 500 mil pesos a los 4 años de Gobierno, y el 1 de junio empieza a regir”. En la misma línea, destacó que “es un avance significativo”, pero que “ojalá podamos seguir subiendo, y eso va a depender del crecimiento de la economía, y para eso se requiere mejorar también la inversión interna”.

En la misma línea, aseguró que, desde el Gobierno, “estamos en permanente conversaciones con las organizaciones de trabajadores, y creo que siempre es deseable hacer más y el rol de la CUT es presionar para que eso suceda (…) es importante que cada uno cumpla su rol y podremos tener algunos desacuerdos circunstanciales, pero me parece bien que planteen demanda de estas características” en relación al aumento del sueldo mínimo.