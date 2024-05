Presidente Gabriel Boric y su relación con Carabineros: “Jamás festiné esta imagen burda del ‘Perro ‘Matapacos’”

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, las radios de ARCHI, entre ellas Radio Infinita, conversó en entrevista con el presidente Gabriel Boric, desde el Palacio de La Moneda.

Crimen a Carabineros y formalización de Ricardo Yáñez

Al ser consultado por la investigación en curso por el triple homicidio a Carabineros ocurrido en la comuna de Cañete, el presidente aseguró que “todas las opciones están abiertas” y que lo único que puede decir “es que hay líneas investigativas, no se está actuando a ciegas: hay ciertos pedazos de hilos de dónde tirar”.

Con respecto al aplazamiento de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, solicitado por Fiscalía, el mandatario explicó que la decisión pasa por “los Tribunales de Justicia” y que “son poderes independientes del Ejecutivo”. Así, respaldó al general Yáñez en su cargo: “Es a todas luces evidente, y de sentido común, que en estas condiciones era muy inconveniente que el general director esté sometido a una formalización de estas características”.

De esta manera, concluyó que “no se trata de alivios personales”, sino que “lo importante es que toda la sociedad chilena esté unidad y en eso es importante tener la institución de Carabineros fortalecida”.

Frente a si su opinión sobre la institución de Carabineros ha cambiado durante los dos años de mandato y tras el estallido social de 2019, el Presidente afirmó que “a Carabineros no se le puede juzgar por la actuación, bien o mal, de una persona”, pero puntualizó que “creo y sostengo que durante el episodio del estallido social se realizaron graves vulneraciones a los derechos humanos (…) lo hemos conversado -con el general Yáñez- (…) Carabineros no estaba preparado para lo que sucedió en 2019”.

“Yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro “Matapacos” (…) me parece que es ofensiva, denigrante, y no la manera en la que se tiene que hacer la política”, señaló el Presidente.

Agenda de seguridad y crimen organizado

Ante los problemas que ha tenido la implementación del Censo 2024, el mandatario afirmó que “en ningún lugar del territorio nacional puede prohibir el ingreso de los organismos del Estado. Eso no puede ser naturalizado”.

En la misma línea, explicó que “el 70% de los chilenos creía que Chile era el país más inseguro de América Latina y eso está muy alejado de la realidad” y que la presencia del crimen organizado en el país, “es un problema a nivel regional (…) Chile es un país que no está ajeno a las corrientes mundiales del crimen organizado”, pero aseguró que “tenemos instituciones sólidas para hacernos cargo de este problema y ganar la batalla”.

Con respecto a la medida cautelar de “prisión preventiva”, el mandatario afirmó que “es muy grave cuando cerca de la mitad de quienes están presos están en prisión preventiva, porque no se puede entender como una condena. Más bien están ahí por el peligro de fuga”.

Finalmente, frente a los indultos otorgados durante su mandato, el presidente Boric reconoció que “los indultos no son un cheque en blanco (…) el caso de Luis Castillo en particular creo que es indeseable y que él haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error”.