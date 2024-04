Javier Macaya (UDI) reafirma dichos contra Boric por reforma a sistema político: “Espero que haya sido un lapsus”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a las negociaciones al interior de Chile Vamos por municipales y a las ‘condicionantes’ del presidente Gabriel Boric por reforma al sistema político.

Al ser consultado por las negociaciones de candidato por la comuna de Santiago al interior de la coalición, el timonel de la UDI afirmó que “es por lejos la negociación municipal más difícil que haya enfrentado en su historia la derecha, porque nunca habíamos tenido un nivel de fragmentación tan grande”. Así, puntualizó que hoy “el espectro es muchísimo más amplio, porque no es solamente Republicanos (…) está el PDG, hay por lo menos 8 o 9 partidos que tenemos que ser capaces de escuchar”.

En la misma línea, enfatizó en que “nos quedan 85 días, estamos haciendo los máximos esfuerzos (…) hay mucha negociación que no se va a dar por la prensa” y desmintió que fuera verdad una ‘presunta’ transacción a cambio de apoyar a Mario Desbordes como candidato: “No me parece bien que aparezca en prensa algo que no es real (…) nosotros tenemos candidatos competitivos en muchos lugares, pero busquemos un mecanismo objetivo para ver cómo tomamos las definiciones, y ese mecanismo ya caducó porque se inscribieron solamente 20 primarias (…) ahora nos queda buscar otros mecanismos y eso no puede ser una ‘transaca'” entre comunas.

El senador Macaya también señaló que la relevancia de las elecciones municipales es que “el próximo año hay presidenciales y es sabido que quien gana las municipalidades queda bien posicionado (…) acá se juega quién gobierna Chile el próximo año”.

Finalmente el presidente de la UDI concluyó que “si nosotros somos capaces de llevar en la mayoría de las comunas un solo candidato de oposición va a ser el preámbulo del triunfo para las presidenciales del próximo año (…) el 29 de julio será la fecha donde se va a saber la verdad, no en octubre”.

Reforma al sistema político

Al ser consultado por las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric que ‘condicionaron’ la reforma al sistema político con la resolución de las otras reformas, el senador de la UDI afirmó que la reforma al sistema político “es un tema de urgencia real (…) hay consenso de urgencia y los temas donde hay consenso no pueden postergarse a pretexto de otros temas donde no la hay“.

En la misma línea, el senador afirmó que el cambio al sistema político “lo vamos a empujar” y concluyó que “esperamos que el Gobierno recapacite, que lo de ayer haya sido un lapsus del Presidente (…) Le pido al Gobierno que participe en las instancias que corresponde y que, finalmente, tienen que aprender la lección: no puede condicionar, después de dos años en la presidencia, el avance de los proyectos de ley a los que, del punto de vista ideológico, tienen que avanzar en la dirección que a ellos les interesa”.