Natalia Piergentili (PPD) por pacto oficialista para las municipales: “Afianza la idea de volver a construir un relato de centroizquierda”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentilli, se refirió a el momento del Socialismo Democrático frente a las elecciones municipales.

Al ser consultada por el acuerdo del oficialismo para ir a las elecciones municipales, Piergentilli señaló “el costo mayor”, de no haber logrado un pacto en las elecciones anteriores, “fue hacer una lectura errada de que el 62% que había votado rechazo claramente no era de derecha y poder lograr adhesión a un porcentaje de esa ciudadanía separándonos del Frente Amplio”.

Sin embargo, destacó que con el acuerdo actual “afianza la idea de que tenemos que volver a construir un relato de centroizquierda y que la Democracia Cristiana hoy fue parte de un gran acuerdo y que fuimos capaces de acogerlos en sus diferencias en el sector”.

En cuanto a la participación del Socialismo Democrático en el Gobierno, afirmó que “creo que tienen un lugar preponderante en el gabinete”, pero que “va a ser difícil evaluar cuánto de eso tiene que ver con experiencia o con cambio en la hoja de ruta”, porque después de las votaciones del 4 de septiembre, “hubo un sismo que generó una serie de cambios en lo que iba a ser” esa hoja de ruta.

En la misma línea puntualizó que, ante las distinciones del Socialismo Democrático con el Frente Amplio, “nosotros nos juntamos para acompañar un Gobierno donde teníamos algunas cosas que nos parecía relevante apoyar. En ese contexto hemos navegado, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar un proyecto de continuidad y creo que si eso no pasa, no es sostenible en el tiempo una alianza meramente electoral”.

“He escuchado mucha gente de mi sector que dice que el éxito de esta lista es impedir la llegada de la derecha”, explicó Piergentili , pero concluyó que “es un mal argumento (…) me parece que es una falta de honestidad intelectual porque hay ciertos municipios liderados por personas de derecha que lo han hecho muy bien”.