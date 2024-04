Ministra Tohá asegura que Gobierno estudia cambio en la normativa de expulsión de migrantes: “No tenemos control de los movimientos de las personas”

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los problemas diplomáticos que han surgido entre Argentina y Chile, como también a la crisis migratoria que enfrenta nuestro país.

Consultada por el impasse entre Argentina y Chile por la supuesta presencia de Hezbollah en nuestro país, Tohá puntualizó en que no le gusta “revelar conversaciones”, esto en referencia a Patricia Bullrich, pero explicó que lo que “ella me mencionó fue que su intención no era apuntar a un problema en Chile, sino a uno de la región y que eso era de preocupación”.

De todas formas, agregó que “lo peor que podríamos hacer es relajarnos ante no ver una amenaza, porque estas son cosas que hay que estar monitoreando permanentemente y no solo de manera nacional, sino que en colaboración con otros países”.

En cuanto a los problemas evidenciados en la frontera tras el ingreso de extranjeros que habían sido expulsados de nuestro país, la secretaria de Estado anunció que el trabajo fronterizo va volviendo a la situación que existía prepandemia, porque “cuando estos no funcionan bien, es un incentivo a irse por el lado y pasar por los lugares no autorizados”.

Específicamente a los casos de expulsión, adelantó que como gobierno “estamos programando un nuevo vuelo que debiera ser en las próximas semanas y esperamos que eso permita recuperar lo que originalmente se había hablado, que los vuelos programados permanentemente estén saliendo”.

Sin embargo, sinceró que “no tenemos control de los movimientos de las personas con orden de expulsión (…) estamos estudiando un cambio en la normativa que nos permita tener mayor control”.

Para culminar, abordó la propuesta del senador Insulza, de crear centros de detenciones provisorias, siendo tajante al señalar que aplicar esta idea es “extremadamente complejo, ya que las personas que están con orden de expulsión, tienen una alta peligrosidad”, anunciando que “durante las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para buscar una solución al problema que tiene Chile”.