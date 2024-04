Senador Latorre (RD) por formalización de Jadue: “El Gobierno ha sido claro (…) el principio es combatir la corrupción venga de donde venga y hasta el final”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, se refirió a las declaraciones del alcalde Daniel Jadue (PC) sobre una eventual influencia del Frente Amplio en la querella en su contra.

Al ser consultado por los dichos del alcalde de Recoleta, el senador Latorre afirmó no estar de acuerdo, y que “me parece que no corresponde enlodar a una institución como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que es una institución autónoma y que toma decisiones de manera colegiada”, argumentando que “la decisión de querellarse en su contra no es solo del presidente -del organismo-, como si fuera un capricho de él, sino que fue unánime”.

Con respecto a la decisión del Partido Comunista de respaldar al alcalde Jadue, el senador opinó que “los casos de corrupción vinculados a los políticos, creo que salpica a todo el sistema”. En este sentido, argumentó que “la que está de alguna manera en cuestión de si va actuar hasta el final o no, es el sistema judicial y que lo haga con imparcialidad, que no dependa del color político del involucrado (…) eso es lo que uno espera, con este caso y otros”.

En la misma línea, enfatizó en que cree que “la ciudadanía está más preocupada de que los casos se resuelvan (…) los partidos políticos debiéramos tener estándares altos en materia de probidad y transparencia”. Sin embargo, ante la decisión del PC, señaló que “lo que haga en este caso, le corresponde” solo al partido.

Finalmente, el senador se refirió a la postura del Gobierno frente a la formalización del jefe comunal de Recoleta y destacó que “el Ejecutivo ha sido claro, no he visto diferencia al interior del Gobierno (…) el presidente Gabriel Boric volvió a decir que el principio es que hay que combatir la corrupción venga de donde venga y hasta el final”.