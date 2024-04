Entrevista Infinita Renovación Nacional descarta primarias en La Florida, Maipú y Recoleta por elecciones municipales El timonel de Renovación Nacional descartó la realización de primarias en Chile Vamos en comunas como La Florida, Maipú y Recoleta, y confirma que como coalición buscarán un candidato único para esas comunas. En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió a las definiciones al interior de Chile Vamos de cara a las elecciones municipales. El senador afirmó que, en relación al pacto electoral, “tenemos definido que el pacto propiamente tal va a ser el tradicional de Chile Vamos, es decir, entre Evópoli, UDI y Renovación Nacional” y explicó que “tiene que quedar definido en qué lugares haremos primarias y en eso ya estamos en las últimas conversaciones”. En la misma línea, aseguró que desde la coalición “seguimos analizando cuáles son las mejores candidaturas, dónde es mejor un candidato eventualmente nuestro (…) para eso tenemos algo más de tiempo, lo que es imperioso ahora es definir nuestros pactos, así como el de Amarillos con Demócratas, y dónde habrán primarias”. El timonel de RN también se refirió a la disputa eleccionaria por la comuna de Providencia, y afirmó que “ya sabemos que eventualmente Jaime Bellolio estaría interesado en ser candidato, y Evópoli tiene derecho a levantar una candidatura”, pero puntualizó que, ante una primaria “tiene que ser efectivamente competitiva, de lo contrario, nos juntamos todos los partidos y decimos ‘Jaime Bellolio puede ser el candidato único'”. Con respecto a la comuna de Lo Barnechea, el senador Galilea señaló que “vamos a hacer primarias, eso es un tema que ya está conversado con la UDI y Evópoli” y agregó que “Felipe Alessandri es el que ha mostrado más interés y por supuesto es una carta importante que creo que tiene muy buenas oportunidades de ser la persona que nos represente en esa primaria”. Frente a la disputa por comunas como La Florida, Maipú o Recoleta, el presidente de partido señaló que “en esa parte estamos mirando como Chile Vamos y con una mirada completamente generosa de decir ‘¿quién tiene al mejor candidato para ganar esas comunas?’, de ir a competir de verdad y darle una buena opción a la ciudadanía”. Formalización de Daniel Jadue Finalmente, el senador Galilea se refirió al proceso de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) y advirtió que “si uno validara y se tomara este ‘Criterio Tohá- Criterio Boric’, habría un “poder que se le estaría dando a los fiscales, porque estamos aquí frente al buen o mal criterio de un fiscal”. De esta manera, argumentó que “si un fiscal no tuviera buen criterio o estuviera ideologizado, podría dejar sin candidatos, sin funcionarios de confianza al Presidente de la República (…) podría quedar una situación insólita por el buen y mal criterio de una sola persona. Eso me parece un error”. “No es muy feliz estar formalizado, evidentemente, pero mucho menos feliz es que una persona estuviera definiendo quién sigue o no en sus cargos, sin que el formalizado tuviese ninguna opción de defenderse”, concluyó.

