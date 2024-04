Entrevista Infinita Senador Lagos Weber: “Hay una derecha que se ha cebado y cree que puede pasar máquina” La Comisión de Hacienda del Senado quedó con mayoría opositora, luego de que el senador Felipe Kast (Evópoli) ingresara por el senador oficialista Daniel Núñez (PC). De esta manera, tres de los cinco integrantes de la Comisión forman del bloque político opositor al Gobierno. En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, se refirió a la nueva composición de la Comisión de Hacienda de frente a la discusión de las reformas previsional y tributaria. En este sentido, el senador del PPD partió afirmando que la UDI y Evópoli “rompieron un acuerdo que genera un muy mal clima (…) cuando se rompen los acuerdos en la política retomarlos es muy difícil, no es dar vuelta la página sencillamente”. En la misma línea, argumentó que “lo que vislumbro es una decisión de la derecha de endurecer su posición y de pensar que ellos están siendo respaldados por la opinión pública de manera abismante”. Y advirtió que “están cometiendo un error (…) la derecha en la mayoría circunstancial que tiene debería administrarla mejor, son los que tienen la mayor responsabilidad que las cosas avancen”. El senador Lagos Weber también destacó que “la mejor época de Chile después de la dictadura fue con acuerdos” y postuló que hoy “hay una derecha que se ha cebado y que cree que puede pasar máquina como lo está haciendo. Eso me preocupa”, y además, afirmó que “veo que todavía no se les pasa una especie de revanchismo contra lo que tuvieron que vivir en el Gobierno del presidente Sebastián Piñera por parte del Frente Amplio”. Asimismo, el senador PPD señaló que “sin acuerdos no se avanza en la vida, y hoy veo que eso está entredicho a partir de lo que hizo la derecha”. Al ser consultado por la relación entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio (FA), el senador Lagos Weber puntualizó en que “el FA crece a costa de una crítica muy dura y muy injusta a mi juicio, muy desmedida respecto al desempeño de los gobiernos desde que recuperamos la democracia”. No obstante, realizó una autocrítica al señalar que actualmente, desde el Socialismo Democrático “estamos de vuelta en el sentido de valorar ciertas cosas (…) valoro que alguien tenga la capacidad de decir que las cosas son distintas cuando alguien tiene otra responsabilidades”.

