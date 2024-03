Ministro Elizalde por caso PDI: “Los hechos deben ser esclarecidos independientemente de la orientación política de los involucrados”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’ el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, abordó las polémicas declaraciones de la vocera de Gobierno quien aseguró que en el caso PDI existía una red de corrupción con involucrados de cuello y corbata vinculados a la oposición.

Sobre esto, Elizalde afirmó que “estos hechos tienen que ser completamente esclarecidos independientemente de la orientación política de los involucrados, tienen que responder todos ante la justicia”. Asimismo, agregó que “lo relevante es que estamos en presencia de hechos gravísimos que tienen que ser esclarecidos y sancionados”.

Polémica en el Senado

Consultado por la tensionada elección de la presidencia del Senado, explicó que “fui crítico por no haber cumplido acuerdos que estaban suscritos formalmente, reivindiqué la importancia de cumplir con la palabra empeñada, no tiene que ver con la opinión de quienes la conforman. El senador García es un buen legislador pero el país fue testigo de que había un acuerdo (…) y eso no se cumplió”.

Agregó además que “como Gobierno lo que hemos hecho siempre es promover el diálogo con el objeto de construir mayorías y tenemos hacer un esfuerzo muy grande en la reforma previsional y el pacto fiscal, seguiremos dialogando”.

Sobre el futuro de la reforma de pensiones, el ministro de la Segpres afirmó que “pese a que hemos sido muy flexibles, no ha existido la misma disposición por parte de otros actores, vamos a insistir y esperamos que prime el sentido de un espíritu constructivo”.

Elecciones en dos días

Por último, el ministro explicó las razones de la reforma legal que permitiría que las próximas elecciones se realicen en dos días. “Lo que queremos evitar es que haya un colapso, un atochamiento con largas filas de espera el día de la votación producto de que los tiempos para emitir los sufragios son mayores respecto de las experiencias que tenemos hasta ahora con el voto obligatorio”.