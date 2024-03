Nuevo presidente del Senado, José García Ruminot (RN): “El clima de los primeros días va a ser muy difícil, vamos a tener que recomponer las confianzas”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador de Renovación Nacional (RN) y nuevo presidente del Senado, José García Ruminot, se refirió a los desafíos del cargo asumido.

Al ser consultado por sus impresiones tras ser escogido como presidente de la Cámara Alta, Ruminot afirmó que “lo que más siento es la responsabilidad de hacerlo bien” y puntualizó en que “es un cargo con enorme desafíos, más aún asumir en circunstancias que el clima de los primeros días va a ser muy difícil, que vamos a tener que recomponer las confianzas (…) para que el proceso legislativo no se detenga”.

En la misma línea, destacó que “conozco el proceso legislativo y los principales desafíos del país. Llevo años participando en la Comisión de Hacienda” y “la mayoría de los proyectos de ley pasan por ahí”. Así, agregó que uno de sus anhelos, pese a que “el año pasa rápido y uno tiene que hacer aterrizado”, será “la agenda de seguridad”.

Con respecto a los dichos provenientes desde el Gobierno por el no cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad (se había pactado que la mesa sería liderada por el PPD, pero el rechazo del oficialismo para un cupo a la senadora Ximena Rincón de Demócratas en la comisión de Hacienda dirigió los votos a RN) el senador García Ruminot afirmó que “es un cambio importante en la mesa del Senado, pero el Ejecutivo sabe que no significa entrabar la agenda legislativa”, sino que “es nuestra trayectoria y experiencia, tanto del senador Matías Walker como la mía. Jamás hemos usado nuestros cargos para impedir iniciativas, podemos no estar de acuerdo, pero no significa que no se voten”.

El nuevo presidente del Senado señaló que “no todos los acuerdos han sido positivos para Chile y en eso tenemos que ser autocríticos”, ejemplificando con la reforma tributaria del 2014, y “con ese sentido de autocrítica tenemos que enfrentar las reformas que están sobre la mesa”. En este sentido, afirmó que “espero que en materia previsional podamos construir un acuerdo (…) pero tienen que ser acuerdos que de verdad signifiquen mejoras importantes”.

Finalmente, el senador García Ruminot concluyó que desde la oposición “no somos obstruccionistas” sino “una oposición constructiva que tiene que materializarse en propuestas, de tal manera que mejoremos nuestra legislación”.