Senadora Paulina Vodanovic (PS) por dichos de Cordero: “El Gobierno fue categórico, él no es el ministro que se relaciona con las policías”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la polémica por el caso del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, la formalización de Gral. Yáñez y las proyecciones de las elecciones municipales de octubre.

En primer lugar, la timonel del PS explicó que, en el caso de Muñoz y del general director de Carabineros, “hay diferencias en términos jurídicos”, y que ante las exigencias de que Yáñez renuncie a su cargo, “hay una voluntad que ha manifestado el Gobierno, de mantener al general hasta su formalización”.

En la misma línea, puntualizó en que “no hay que quitarle gravedad a los hechos por los que se puede formalizar al general Yáñez”, pero difiere del caso de Muñoz, porque “son dos situaciones que temporalmente ocurren de manera distinta”.

Con respecto a las presiones hacia el Gobierno por la renuncia del director Yáñez, la senadora aseguró que “el Gobierno fue categórico” y respondió a los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero (quien sentenció que Yañez debería reflexionar sobre una renuncia a su cargo) afirmando que “quizás lo que vino a desordenar esto fue la declaración del ministro. Él no es el ministro que se relaciona con las policías” y “en el Comité Político se comunicó que la idea era mantener al general Yáñez hasta su formalización” en su puesto.

Frente a cómo el actuar del exdirector de la PDI afecta a las instituciones, Vodanovic explicó que “cuando hay personas que son de las filas y que cometen un delito, el resto de la institución es muy crítica, porque se sienten también manchadas (…) toda institución cuando ocurren estas cosas se ve afectada”.

Despliegue de FF.AA.

Al ser consultada por las solicitudes del despliegue de las FF.AA. para enfrentar situaciones de orden público, la timonel del PS afirmó que “llama la atención que se pida tanto a los militares en la calle” porque “da la idea que Carabineros se ve superado”. En esta línea, argumentó que lo que se debe plantear es “ver qué pasa si eso no resulta. No es solo poner militares, tiene que haber una buena planificación de dónde y para qué”.

“Es importante que no haya una traba ideológica sobre el tema”, enfatizó y explicó que “cuando he dicho que no es la solución, para mí no es un problema que hayan militares, no desde un punto ideológico, sino porque creo que no es la función: quien tiene la misión del orden público es Carabineros y hay que fortalecer esa policía”.

Elecciones municipales

Finalmente, la timonel del PS se refirió a los desafíos para designar a candidatos frente a las próximas elecciones municipales. Así afirmó que “tenemos una institucionalidad” y que se está “en discusión de quiénes van a ir a primaria”. Por lo mismo, realizó un llamado “a la tranquilidad a todos los candidatos y partidos, porque esta discusión no se puede hacer por los medios”.

Así, concluyó que desde el partido “no tenemos una intención de medirnos entre nosotros ni dentro de nuestro sector, si la lucha nuestra es con las derechas, y particularmente con la derecha que en la propuesta de la Carta Constitucional mostró un programa más parecido al de Milei, que al de un estado social y democrático de derecho que propiciamos”.