Alcalde Carter y despliegue de las FF.AA: “Nadie quiere toque de queda, pero sí podemos pedirles que colaboren en actividades preventivas”

En conversación en ‘Ahora es Cuando’, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a la situación de las tomas en el país y al debate por el despliegue de militares para frenar la crisis de seguridad.

En primer lugar, el alcalde Carter partió refiriéndose a la problemática del uso de terrenos que no son habitables y los incendios forestales que afectan a la Región de Valparaíso, afirmando que “se ha producido una población en zonas que no se puede poblar” y que como autoridades “hay veces que tenemos que decir que no, que no se puede. Cuando eres autoridad te toca tomar decisiones impopulares”.

En la misma línea, señaló que en el caso de la comuna de La Florida, en la toma Dignidad “el 80% son vecinos de Peñalolén (…) y es una zona donde no se puede construir por el aluvión de 1993” que afectó el lugar. El edil explicó que esta toma surgió en 2019, tras el estallido social, y enfatizó en que en ese contexto, “Carabineros no tenía ningún poder en Chile, estaba totalmente colapsado. Vivimos una revuelta de proporciones catastróficas donde no era posible hacer cumplir la ley”.

“El plazo de construcción de vivienda definitiva no es inmediato, pero se puede trasladar a un campamento transitorio, y los que no tienen derecho a subsidio se tienen que ir”, concluyó el edil frente a la situación de los campamentos.

Al ser consultado por el despliegue de FF.AA. para enfrentar la crisis de seguridad, el alcalde Carter afirmó “nadie quiere allanamientos con militares, ni toque de queda, pero sí podemos pedirles que colaboren en actividades preventivas”. Es relevante que lo que vayan hacer las FF.AA. “sea transitorio y acotado, y que hayan reglas específicas para el uso de esa fuerza”, argumentó.

Visita a El Salvador

“Estuve para las elecciones, pero me fui dos días antes para no tener la visión solo del Gobierno”, explicó el alcalde. Agregó que “me sorprendió que no vi nunca un policía ni un militar”, pero puntualizó en que “cuando hay denuncias de derechos humanos siempre hay que estar muy atentos (…) del punto de vista de los resultado, creo que es muy llamativo”.