Diputado Diego Ibáñez (CS) y solicitud de romper relaciones con Israel: “Es un camino que debe ser tomado en cuenta”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, se refirió a la unificación del Frente Amplio, a los dos años de Gobierno y la solicitud de romper relaciones con Israel.

Al ser consultado por la aprobación de la unificación del Frente Amplio, el diputado evalúo positivamente el proceso y la decisión, asegurando que “facilita los acuerdos en una política que está fragmentada (…) los partidos han perdido fuerza en la sociedad y es importante dar esta señal” de unidad.

Respecto a la pregunta de que si el caso Democracia Viva haya afectado a la unificación para incluir al Revolución Democrática, el diputado Ibáñez afirmó que “después de siete años, siendo Gobierno y describiendo lo difícil que es avanzar en los cambios sociales, no podríamos haber llegado a otra conclusión de establecer esta fusión”.

Frente a la participación de un 16%, el presidente de Convergencia Social explicó que “el fenómeno está dentro de la participación promedio de la política en Chile”. Así, agregó que “sigue siendo un llamado de atención a todos los partidos políticos para mejorar la participación interna”.

Finalmente, el diputado se refirió a la polémica por la exclusión de Israel de la Fidae y a su postura de romper relaciones con dicho país. En esta línea, argumentó que “dije que podía ser un camino, pero es decisión del Gobierno, no competencia mía” y argumentó que “hoy cuando vemos en la televisión 31 mil muertos y niños pagando los costos del horror de Israel, se me retuerce el estómago y no sé qué más puede hacer la comunidad internacional (…) naturalmente la estrategia inteligente es la opción, el romper relaciones es un camino a tener en cuenta”.