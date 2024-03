Entrevista Infinita Senador Macaya responde a Boric por “anticomunismo”: “Tenemos todo el derecho a dudar de las credenciales democráticas del PC” En conversación en ‘Ahora es Cuando’, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió al homenaje del expresidente Sebastián Piñera que prepara Chile Vamos, al debate por el anticomunismo y las próximas elecciones municipales. A un mes del fallecimiento del exmandatario, el timonel de la UDI señaló que el clima de unidad “hay que cuidarlo” y que en un año de elecciones municipales “a veces se pierde el horizonte (…) esperamos que el hito de hoy pueda destacar ese legado de unidad”. Ante la negativa de Republicanos de asistir al homenaje del exgobernante, Macaya afirmó que “en el momento que vive Chile y de cómo se maneja la identidad de la oposición, no es el momento para darse esos gustitos”. Así agregó que “nosotros queremos ampliar la base electoral de la oposición, desde el centro”, advirtiendo que “el desafío es aún mayor cuando encuentras que desde el oficialismo tomaron la decisión de ir en un gran bloque de cara a las municipales”. En la misma línea, el senador Macaya enfatizó que, en la oposición, “más allá de ser proyectos políticos distintos” hay que preguntarse “cuál es el desafío que tiene Chile y yo creo que es recuperar el rumbo después de estos dos años, y ponerlo en riesgo por una cuestión de identidad del sector, es algo que nosotros vamos a tratar de evitar”. Frente al cambio de la presidencia del Senado, el cual le corresponde por acuerdo al Partido por la Democracia (PPD), el senador afirmó que “hay un acuerdo suscrito de gobernabilidad del Senado y para mí en política los acuerdos se respetan. Ese acuerdo tiene que ver con que este año le corresponde al bloque oficialista”. Con respecto a las elecciones municipales señaló que republicanos “tiene el derecho a aspirar a tener alcaldes (…) es un partido que ha demostrado resultados importantes en términos electorales, pero lo que importa es que los municipios -como Santiago o Valparaíso- no sigan en manos de alcaldes que nosotros creemos que han hecho mal a sus comunas”. En esta misma línea, advirtió que “esta negociación va a ser la más compleja de la historia” porque se agregan nuevos partidos al debate. Al ser consultado por el debate sobre un anticomunismo en el ámbito político, el senador afirmó que “considero al Partido Comunista (PC) como el más enconado adversario político, pero eso no significa que haya que eliminarlo de la vía pública”. En este punto, agregó que “cada chileno tiene el derecho de declararse como quiera, pero creo que los que estamos en política tenemos derecho también en poner en duda las credenciales democráticas del PC”. “El problema es que el proyecto político del Frente Amplio fue un proyecto exitoso como oposición al gobierno anterior, pero ha sido un desastre para gobernar”, argumentó el timonel de la UDI: “lo que ha ocurrido tiene que ver con dos almas del Gobierno (…) lo veo muy preocupado por la declaración del presidente Boric de no incomodar al PC”. Finalmente, la eventual candidatura de la alcaldesa Evelyn Matthei para una reelección en la comuna de Providencia, el senador afirmó que “yo creo que es una decisión que ya tiene tomada y la va a comunicar prontamente (…) tiene un camino dibujado y va a ser ella la que comunique la decisión”.

