Senador Insulza (PS) y secuestro de exmilitar venezolano: “Echo de menos un servicio de inteligencia que sepa lo que está pasando”

En conversación en ‘Ahora es Cuando’, el senador del Partido Socialista (PS) y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se refirió al secuestro del exmilitar venezolano y al comienzo del año legislativo.

Al ser consultado al caso del secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, el senador afirmó que “no tenemos ninguna información” y que “llevamos días y días sin saber nada (…) solo sabemos que el auto en el que fue secuestrado no tiene ninguna huella”. En este sentido, puntualizó en que “no hay duda de que el secuestro fue super profesional”.

“Los secuestros en Chile han llegado ahora y con bastante facilidad”, advirtió el senador, y agregó que “ciertamente es grave y que si además hay motivaciones políticas y crimen organizado” se agrava aun más la situación. En la misma línea, señaló que como excanciller, “echo de menos un servicio de inteligencia que sepa lo que está pasando (…) el momento en que se creo la ANI -Agencia Nacional de Inteligencia- ya pasó”.

Una de las soluciones que propuso el senador Insulza fue de reformulación de la ANI, argumentando que “podríamos dar una ANI dotada de capacidades propias de investigación y podría coordinar mejor, porque no tendría que intercambiar información con otros servicios”.

Frente a las declaraciones que se han dado desde el país venezolano de no estar involucrados en el secuestro del exmilitar, Insulza afirmó que “son declaraciones de cajón, ellos dicen que no tiene nada que ver, pero eso no es suficiente para que nosotros estemos convencidos”. Finalmente, el senador Insulza advirtió que esta semana “espero que el Gobierno nos diga qué pasó”.

El senador también tuvo palabras para el inicio del año legislativo y afirmó que “tenemos que seguir adelante con nuestra agenda” y eso incluye “por lo menos sacar el Ministerio de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia”. Así enfatizó en que “tenemos que preocuparnos de la delincuencia común que está azotando nuestra ciudades y no solamente de casos connotados como el del militar venezolano”.

Al ser consultado por la convocación del Cosena y cuánto afecta la agenda en el parlamento, el senador Insulza afirmó que “al parecer fue una reunión formal y todos hicieron los mismos discursos que hacen en público”. El senador agregó que “debería haber una asesoría permanente (…) si van a venir a repetir discursos no tiene ningún sentido”.

Finalmente, el senador explicó que los nudos importantes en materia legislativa es “primero, en materia de pensiones”. En este punto afirmó que “espero que el Senado sea capaz de buscar los acuerdos del país necesita (…) la ley de pensiones es lo más crucial”. Así, concluyó que “como Gobierno no nos podemos poner demasiados duros, tenemos que ser capaces de consolidar algo como lo que se propuso en algún momento, el 3 y 3”.