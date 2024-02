Exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y secuestro de exmilitar venezolano: “Debe haber un convencimiento de que el crimen organizado es la mayor amenaza que tienen los países”

En conversación en ‘Ahora es Cuando’, el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió al rol del Ministerio de Interior en secuestro de exmilitar venezolano.

El exsubsecretario del Interior partió explicando que los sistemas de inteligencia en Chile tienen falencias. Así, puntualizó que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) funciona como coordinador, pero “está poco moderado y la ley le entra pocas atribuciones (…) los organismos de inteligencia no conversan entre ellos”

En la misma línea, Ubilla alegó que “tienen que reventarnos las cosas en la cara para que nos pongamos de acuerdo sin paradigmas ideológicos”, y que el problema es que “la actual ley le impide a la ANI tener capacidades operativas para hacer acciones de inteligencia más allá de las fuentes abiertas”.

Frente a la actitud del Gobierno por el secuestro del exmilitar, Ubilla afirmó que “ha reaccionado bien y con prontitud, tomando decisiones en reuniones y los organismos del Estado pertinentes”. Además, el exsubsecretario enfatizó que “tampoco podemos a partir de la información que se conoce entrar en una actitud distinta en Venezuela (…) la relación que tengamos es una relación que tenemos que cuidarla”.

Ante las posibles soluciones en materia de seguridad, el exsubsecretario Ubilla advirtió que “si va haber un cambio de juego de roles en las instituciones, tiene que ser con las garantías que corresponde” y, por ende, si se avanza en alguna ley “no puede ser eventual”.

Finalmente, argumentó que “los Estados son muy lentos para tomar decisiones y ese el paradigma que hay que cambiar” y concluyó que “debe haber un convencimiento de que el crimen organizado es la mayor amenaza interna y externa que tienen los países (…) el Partido Comunista y parte del Frente Amplio no están convencidos, no ven el riesgo que tenemos de no ponernos de acuerdo”.