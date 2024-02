Director de Athenalab, Juan Pablo Toro, por secuestro de exmilitar: “Los servicios de inteligencia en Chile han fallado sistemáticamente”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, académico de la UC y director ejecutivo de Athenalab, Juan Pablo Toro, se refirió al secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

En relación a la figura de Ojeda, Toro explicó que “tenía un perfil que lleva a creer que es un tipo de acción encubierta por parte de servicios extranjeros o gente que haya sido encargada por el extranjero”. En la misma línea, agregó que las señales del Gobierno y con la cautela que se ha tomado el tema “habla de una situación diferente a un crimen común”.

Al ser consultado por cómo queda la postura de Venezuela desde una mirada internacional, explicó que cree que “el objetivo no era exponerse, sino pasar desapercibido”. Sin embargo, como eso no ocurrió queda en evidencia que “sus servicios exteriores no son prolijos como para tapar la operación y que tiene un alcance regional, lo que para las diásporas venezolanas es un factor de preocupación”. Así, puntualizó en que “esto no puede ser pasado por alto y evidentemente va a dañar la relación bilateral con Chile”.

Ante los servicios de inteligencia del país, el académico afirmó que la falla de ellos “viene siendo sistemática (…) parte de la gravedad tiene que ver con la falla en término de contrainteligencia”. En este sentido, explicó que “la tarea de contrainteligencia es identificar a los agentes extranjeros que están operando en Chile y conocer sus intenciones”.

En el mismo tema, Juan Pablo Toro señaló que en Chile tenemos la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), “pero su implementación no ha sido óptima”, porque “es una agencia que no puede captar su propia información (…) creo que ese sistema lo mejoramos o creamos uno nuevo”.

Finalmente, Toro concluyó que una de sus soluciones “es hacer una nueva arquitectura de seguridad para Chile, robusta y donde haya gente capacitada e informada en estos temas”.