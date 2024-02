Exministro Bellolio se cuadra con Boric: “Aquellos que han salido a reclamarle son quienes hacen una política del odio desde hace mucho tiempo”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exministro vocero de gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, se refirió al plan de reconstrucción propuesto por el equipo del expresidente tras los incendios forestales que afectaron la Región de Valparaíso.

En primer lugar, Bellolio hizo alusión a la despedida del exmandatario Piñera y valoró que “una buena cantidad de personas ha estado a la altura de lo que significa despedir a un hombre de Estado”. Fue así donde explicó que el último mandato de Piñera fue contribuir en la reconstrucción y enfatizó en que es “la mejor manera de honrar su memoria”.

En particular respecto a la reunión por el plan de reconstrucción, el exministro detalló que se habló “en un lenguaje similar” y que la propuesta presentada por el equipo del expresidente Piñera fue “hecha con humildad y no significa que la deban seguir”. En la misma línea, explicó los lineamientos de la propuesta presentada especificando que está orientada a los “sitios propios, a la radicación de campamentos y erradicación de algunas zonas” que “implica relocalizar a las personas que estaban viviendo en lugares riesgosos, y que sino se tiene un plan de manera rápida lo primero que harán es ir a reconstruir a esos lugares”.

Frente al plazo de presentación de la propuesta que comunicó el oficialismo -estipulado para la tercera semana de marzo- el exministro señaló que “es un error el sostener que el plan va a estar a finales de marzo, cuando debe estar a finales de febrero (…) luego se van realizando ajustes en la medida que se vaya avanzando, porque hay cosas que se necesitan ahora ya: cuanto antes, mejor”.

El exvocero de Gobierno también detalló que las medidas conversadas “fueron más bien prácticas y técnicas” y que le dio la impresión que desde el oficialismo “las herramientas que se estaban ofreciendo como experiencia le hacían mucho sentido. No fue una reunión para cumplir”.

En relación con el trabajo que debe realizar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bellolio argumentó que es una de las carteras centrales “porque tiene más de 7 mil viviendas destruidas”, pero agregó que el Ministerio de Obras Públicas también adquiere un rol: “hay que hacer una urbanización relevante en algunos lugares. Vimos espacios que eran verdaderas trampas (…) no tiene que haber un trade-off entre velocidad, respuesta y transparencia, pero sí entre velocidad, respuesta y precio. Puede salirte más caro, pero es razonable porque es una emergencia”.

Al ser consultado por las críticas levantadas por sectores del oficialismo por el meaculpa hecho por el presidente Boric en el marco del funeral de Estado, Bellolio afirmó que “quienes han abusado de la justicia para hacer política basada en mentiras han sido aquellos que salieron de manera desleal a reclamarle al presidente”. Así, enfatizó en que “cuando uno ve el lenguaje de odio permanente del Partido Comunista, para el gobierno y con quienes no piensan como ellos, te das cuenta que es una política enana”.

Finalmente, por la petición del retiro de querellas contra el expresidente Piñera, concluyó que “no me parece que haya que emplazar al presidente a acciones que no puede tomar , porque algunas de estas fueron organizaciones, la mayoría de ellas ligadas al Partido Comunista (…) creo que la discusión no iba hacia el presidente, sino hacia parte de su coalición”.