Ministra Tohá tras críticas en el oficialismo por mea culpa del presidente Boric: “Hay voces que no tienen conciencia de la responsabilidad de ser gobierno”

En entrevista con ‘Ahora Es Cuando’, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reflexionó sobre las ajetreadas últimas semanas en nuestro país. Por supuesto, la conversación comenzó enfocada en el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, en donde la encargada del Orden Público señaló que jamás sintió problema de rendirle tributo a la figura del fallecido mandatario:

“No me generó ninguna incomodidad. Rendir homenaje quiere decir reconocer a una persona que tuvo un rol importante en el país, que fue presidente de la República, que tuvo grandes méritos y también defectos que criticamos como oposición. Pero no se requiere que una persona sea perfecta para rendir homenaje”.

Para la ministra Carolina Tohá, ese sentido republicano fue compartido por todo el gobierno, incluso después de la polémica por los dichos del presidente Gabriel Boric en su discurso:

“No creo que haya habido, de parte de nadie del oficialismo, ninguna duda, ningún matiz. Nadie presentó ningún reclamo, todos entendieron el rol que teníamos. Otra cosa son los planteamientos políticos del presidente Boric en su discurso… No es que haya habido gente que dijo que no debería haber habido funeral de Estado”.

Eso sí, la ministra del Interior cree que la incomodidad que generaron las palabras del presidente tienen que ver con una malintepretación de sus palabras más que una disputa genuina al interior del oficialismo:

“Hay personas que sintieron incomodidad porque le dieron una lectura que, según se ha ido decantando en los días, no es lo que el presidente quiso decir. Nunca dijo que no se debieron presentar querellas… Se ha ido entendiendo el sentido de sus palabras. En Chile nos cuestan mucho los puntos grises: O las personas son demonios o ángeles, pero las cosas nunca son así”.

Tohá descartó la tesis de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien dijo que “el 30% es el que peor trata al gobierno” (en referencia al porcentaje de aprobación del presidente Boric). A cambio, cree que hay ciertas figuras al interior del oficialismo que debería entender mejor el rol de gobernar:

“No siento que el oficialismo sea el que peor trata al gobierno. Pero sí siento que hay voces que no tienen consciencia sobre la responsabilidad de ser gobierno, y eso pasa en las dos coaliciones, incluso en la mía… Creo que tiene mucho que ver con que las personas se paran en política de forma muy individual. Piensan que su opinión importa mucho más que el proyecto colectivo del que son parte”.

Para la titular del Interior, el clima de entendimiento que se dio entre oficialismo y oposición por la muerte de Piñera no significa que no se vayan a tener desacuerdos en el futuro, pero sí habla de un nuevo espíritu:

“Se tiene que ir entendiendo que no existe el borrón y cuenta nueva en los conflictos. Uno convive con las diferencias. Entender que se está generando un nuevo clima no significa que las diferencias se hayan solucionado. Pero es un compromiso de no llevar la confrontación a los extremos que la llevamos”.

Seguridad

Tohá también reflexionó sobre la reunión del Cosena que sostuvo el gobierno la semana pasada, asegurando que quienes esperaban resoluciones más declaratorias de la instancia no entienden cómo funciona en un primer lugar:

“La reunión del Cosena fue muy importante y muy útil para la realidad que enfrenta al país. Pero no se le puede pedir que sea lo que no es. El Cosena es una instancia que asesora al presidente, pero tiene prohibido llegar a acuerdo. Entonces quienes esperaban que de esa reunión salieran decisiones, eso era imposible”.

Lo que sí puede asegurar es que reuniones como las del Cosena permiten ir avanzando en una política más transversal para enfrentar la crisis de seguridad:

“Hay que transformar la estrategia de gobierno en una estrategia de Estado. Es un trabajo que estamos haciendo desde Interior, juntándonos con las distintas instituciones y retroalimentándonos de todos sus planteamientos… La seguridad se construye con el aporte de muchas instancias y organismos, no solamente de las policías”.

Mucho se ha hablado sobre el rol que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en esta crisis, y Tohá cree que es hora de revisarlo:

“Hay un debate de fondo, que es preguntarse sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Siempre hemos asumido que las Fuerzas Armadas son para la guerra, y en tiempos de paz se tienen que preparar. Pero eso hoy está en duda: El tema de las catástrofes está mucho más presente en nuestra cotidianeidad. Además, en el mundo entero se está recurriendo a ellas en materia de seguridad… A lo mejor hay que asumirlo como parte de su tarea”.

La ministra del Interior también descarta que el gobierno tenga una cierta ‘reticencia’ a utilizar a las FFAA, como lo ha demostrado hasta ahora:

“Cada vez hay menos trauma histórico. Tienes a un gobierno de izquierda gobernando, y las Fuerzas Armadas están más desplegadas que en cualquier gobierno desde el regreso a la democracia. Su presencia en la Macrozona Sur ya no es polémica. Se ha hecho una estrategia sobre cómo usar el Estado de Emergencia. En el norte también, es absoluta iniciativa del gobierno. Cada vez que han habido emergencias, no solo se ha convocado a las FFAA, sino que se ha tenido un muy buen trabajo con ellos”.

De cualquier manera, descarta que el despliegue de militares sea una solución mágica:

“Hay sectores de la sociedad que creen que la solución a la criminalidad es muy automáticamente ‘los militares’, y nosotros no creemos eso… No siempre la solución es el despliegue militar… Los militares pueden ser un aporte, pero no son la solución a todo ni sirven para todo.

Incendios

La ministra del Interior también tuvo palabras para actualizar sobre la crisis de incendios que afecta a la región de Valparaíso:

“Estamos en el eje fundamental en donde empiezas a dejar atrás la emergencia y empiezas con la reconstrucción de la realidad… En los escombros se ha avanzado mucho, el MOP ha hecho un trabajo gigantesco, pero estamos trabajando en que haya luz en esos lugares. Estamos viendo la implementación de las viviendas de transición. En los últimos días el trabajo ha sido asegurar el territorio y evitar que el delito se tome esa zona”.

Sobre quienes han criticado la presunta ‘lentitud’ del gobierno en materia de reconstrucción, Tohá es categórica que hay que proceder con cuidado para hacerlo bien:

“Hay que asumir que estos procesos de reconstrucción demoran. No son unos pocos meses”.

La ministra del Interior recalcó que no se puede volver a construir en las zonas que, desde un comienzo, eran vulnerables a este tipo de tragedias:

“Durante años, personas se han instalado a vivir en zonas de riesgo… En todas partes del mundo está prohibido construir en quebradas, pero en estos lugares está todo construido. Es muy complejo, y hay que buscar alternativas, mediante un diálogo con los afectados… Eso requiere un tiempo para hacerlo bien. Pero mientras se implementa el plan de reconstrucción, no podemos bajar los esfuerzos en el plan de transición”.

Lexus

Carolina Tohá se refirió además a la polémica por la orden de la Corte Suprema de comprar 22 lujosos autos Lexus para sus magistrados, siendo cuidadosa en enfatizar que la decisión final la tiene el Poder Judicial:

“Hemos tratado de ser muy prudentes en esto. El Poder Judicial es autónomo… Pero nosotros somos partidarios, y tenemos una política muy estricta, de que las compras de este tipo deben poder pasar el filtro de la observación de la ciudadanía… No le diré a la Corte Suprema lo que tiene que hacer, pero sí puedo decir que como Ejecutivo creemos que en estas situaciones hay que tener mucho cuidado”.