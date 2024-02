Evelyn Matthei anticipa cambio de tono con el Ejecutivo: “Los gestos que ha tenido el Gobierno son muy valorados por nuestro sector”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ha tenido una semana difícil. Perdió a su aliado y amigo Sebastián Piñera, mientras que su nombre es permanentemente sugerido como el sucesor del fallecido expresidente. Sin embargo, en el día del funeral de Estado de Piñera, a Matthei se le escucha calmada. Como dijo en ‘Ahora Es Cuando’ de Radio Infinita:

“Estamos llegando al último minuto del adiós al presidente Piñera. Han sido días duros, pero me llama mucho la atención la unidad de la familia, de los ministros y exministros. Está la sensación de que conocimos a alguien muy especial”.

Matthei no ve con buenos ojos que se le posicione como la carta para reemplazar el liderazgo de Piñera en Chile Vamos, asegurando que las prioridades hoy en día deben estar en otros lados:

“Me pasa que este es el momento de Sebastián Piñera, de su familia y su legado. Me parece que estar viendo, a estas alturas, quién lo sucede, no corresponde… No podemos adelantar los tiempos de esa manera, hay que concentrarle en honrarlo a él… Me parece un despropósito andar pensando en quién lo sucede, cuando hemos visto lo frágil que es la vida… Obviamente lo que él hubiese querido es que Chile Vamos se ordene mucho más de lo que está. A él le hubiese gustado un trabajo orgánico y planificado por el bien de Chile”.

Para la exministra y colaboradora de Piñera, su muerte dejó una enseñanza para el país: Se pueden alcanzar puntos en común frente a problemas complejos, y es necesario que la clase política se ponga de acuerdo. En ese sentido, agradeció al presidente Gabriel Boric por su actitud republicana ante la muerte del mandatario:

“El tema del crimen organizado, el sicariato, la pésima performance de nuestra economía, la falta de vivienda, las listas de espera… En fin, tenemos tantos temas pendientes. Pero creo que ha permeado tanto el espíritu del presidente Piñera del ‘sin rencor’ que eso va a seguir estando. Los gestos del gobierno en estos días han sido muy valorados por nuestro sector”.

Al ser consultada sobre las tibias demostraciones del Frente Amplio y el Partido Comunista ante la muerte de Piñera, Matthei no parece muy preocupada. Insiste en que es el momento de sacar lecciones:

“¿Va a cambiar el tono en el PC y el FA? No lo sé, pero es necesario. Si nos ponemos de acuerdo con el centro político, podemos sacar el país adelante… Pero en nuestro sector sí ha permeado un cambio de tono. Creo que tenemos una gran oportunidad a futuro de retomar diálogos para poder ocuparnos de una buena resolución de problemas que están aquejando a los chilenos”.

En ese sentido agrega:

“Lo que la gente pedía en el segundo plebiscito es que la política se ponga de acuerdo, que saquen el país adelante. La gente entiende que conversar no es cocina. Si no nos ponemos de acuerdo ahora, con esta lección de vida que nos dejó el presidente Piñera ¿Cuándo? Pero estoy segura que sí vamos a aprender”.

Evelyn Matthei también recordó los momentos en donde ella misma tuvo discrepancias con Piñera, incluso el fuerte choque que protagonizaron en 1992 en el llamado caso ‘Kiotazo’:

“Uno se pelea con la familia. Con mi papá tenía peleas, con mis hermanos tengo peleas. Pero quiero destacar que lo que sí primó siempre fue un amor mutuo y una lealtad mutua… Éramos re jóvenes, la verdad es que nos equivocamos de forma brutal y le hicimos mucho daño a nuestro sector. Pero mírenlo. Fue presidente dos veces, el cariño de la gente se impone… La vida es con altos y bajos, pero ojalá que siempre permee el ‘no rencor'”.

La alcaldesa de Providencia se alegra al recordar que, según ella, Sebastián Piñera sentía el cariño de la gente en los días previos a su muerte.

“Yo lo vi muy contento las últimas veces. Se había dado cuenta que subía muy fuerte en las encuestas. Como enseñanza me dejó que hay que sostener buenas políticas para Chile aunque las encuestas te manden al 6%. Eso requiere un coraje increíble. Él estuvo dispuesto a no sacar a los militares a la calle cuando personas de nuestro sector lo pedían a gritos. Y la segunda enseñanza es el no rencor”.

Matthei también tiene un ojo puesto en la contingencia, y en ese sentido hizo un llamado por los efectos devastadores de los incendios en Valparaíso:

“Yo espero que no se vayan a construir las mismas casas en los mismos terrenos, porque se van a volver a incendiar. Eran muchas casas, muy juntas, en donde no pasaba un carro bomba, donde no había grifo ni cortafuegos. No cometamos los mismos errores”.