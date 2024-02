Camilo Feres de Azerta: “Hubo múltiples intentos de la derecha de bajar a Sebastián Piñera”

En entrevista con ‘Ahora Es Cuando’, el director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, Camilo Feres, analizó la figura del presidente Sebastián Piñera en el día de su funeral de Estado. Para el analista, todavía se siente surreal estar hablando de esto:

“Es una muerte tan repentina como trágica, y no creo que haya estado en el mapa de nadie. Yo pensaba que mucho antes estaríamos hablando de una nueva entrada de Sebastián Piñera a la carrera presidencial”.

Feres apuntó a que, a diferencia de los homenajes transversales que se le han hecho a Piñera en los últimos días, en vida fue una carta divisiva incluso al interior de su propio sector:

“Su figura es, ante todo, una figura controversial. Siempre destacó por no observar un conjunto de reglas, por saltárselas muchas veces. Siempre fue incómodo para su propio sector. Él creció muchas veces a costa de su sector. Hubo múltiples intentos de la derecha de bajar a Sebastián Piñera… Se le juzgaba como un competidor, como un accionista minoritario pero hostil”.

Al igual que lo han señalado otras personas, Camilo Feres ve en la unión política que provocó la muerte de Piñera una posibilidad de acercar posiciones entre oficialismo y oposición:

“Hace un buen rato estamos viviendo un ciclo político en el cual los actores tienen una posibilidad casi vital de construir acuerdos mínimos. Lo que estamos viendo hoy, estos gestos republicanos, son necesarios también cuando no hay circunstancias trágicas”.

En ese sentido, Feres apuntó que hay muchas discusiones políticas pendientes que se vienen arrastrando de hace tiempo, y que es necesario empezar a solucionar:

“Lagos, en su gobierno, intentó la primera reforma de Salud, en los términos en lo que se llegó a discutir en medio de la crisis de Isapres. Y ya en ese entonces esa reforma se bloqueó… Hablamos de décadas discutiendo problemas que tienen un diagnóstico claro, pero no logran resolver ese problema de ‘suma cero’ que tiene la clase política”.

Para el director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, la figura del presidente Gabriel Boric ha intentado aportar a subsanar estas relaciones entre oficialismo y oposición, pero la derecha también tendrá que ceder:

“Creo que el presidente Boric ha hecho de su parte. Él sí pertenece a una generación que, para llegar al poder, destruyó lo que existía. Pero bueno, ya tienen el el gobierno a la Concertación casi completa, ha hecho 25 veces un reconocimiento de lo que hizo como oposición, ha dicho 35 veces que otra cosa con guitarra. No es para aplaudirlo, pero en la oposición solo he escuchado admitir a Mario Desbordes que no se puede seguir con esta majadería de que, en términos de seguridad, el gobierno no ha hecho nada… La oposición tiene que distinguir lo que es importante para ellos y dar el salto a concederle al oficialismo un espacio de conversación. Eso lo agradeceríamos todos”.

Por eso, hace una buena evaluación de cómo ha manejado el mandatario esta semana de crisis:

“El abrazo a Cecilia Morel se vio genuino. Esa parte la maneja bien. Es en la otra en que mantiene algunos ripios. Creo que ha mantenido una línea interesante, dejando a sus ministros y yendo a atender los problemas que siguen, como los incendios en Valparaíso”.