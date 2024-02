Alberto Espina y decisión de Piñera en el Estallido: “Sacar a los militares a la calle significaba muchos muertos”

Alberto Espina es una de las tantas figuras políticas que tuvo una amplia trayectoria vinculada a Sebastián Piñera. Como recordó en ‘Ahora Es Cuando’ de Radio Infinita:

“Nos conocimos por más de 30 años. Hicimos una vida política juntos. Fuimos una generación de derecha que apuntó a que tuviésemos un proyecto de sociedad para ganarse la confianza de la ciudadanía bajo las reglas del sistema democrático”.

Para Espina, el trabajo con Piñera fue fundamental en una época incierta para Chile:

“Nosotros enfrentamos las primeras elecciones parlamentarias. Con Evelyn fuimos diputados. Sebastián fue senador y Andrés (Allamand) se quedó en la directiva del partido. Sabíamos que era fundamental que la centroderecha colaborara a tener una transición democrática lo más pacífica posible. Nos empeñamos en demostrar que se podía impulsar la política de los acuerdos, y se logró. Esto fue solidificando una amistad que perduró con los años”.

Para el exminsitro de Defensa, quedó rápidamente claro en el mundo político que Piñera era una figura de proyección:

“Era tan capaz, por su inteligencia, por su energía y visión, que empezó a generar adhesión muy fuerte, sobretodo en el sector de la juventud, pero también entre la gente mayor. Hubo una comprensión de que Piñera le abría espacios a la centroderecha que antes no tenía. Gracias a eso fue presidente”.

Al ser consultado sobre qué destacaría del fallecido exmandatario, Espina señaló:

“Su profunda convicción democrática. Él no tenía interés en nada de la política que no incluyera pleno respeto a la democracia. Por eso batallamos con eliminar los aspectos no democráticos de la Constitución del 80”.

Además, hizo énfasis en lo que veía como una genuina responsabilidad fiscal:

“Él tenía claro que el Estado tenía que administrarse bien, porque de eso dependía que el país creciera y porque era plata de todos los chilenos. Siempre estaba preocupado de que la plata se gastara bien”.

Al recordar su historia como presidente, el exsenador Espina apunta a lo difícil que fueron los gobiernos de Piñera, con numerosos desafíos

“Tiene hitos impresionantes. En el terremoto del 2010 quedó un tercio del país destruido. Pero el presidente Piñera logró, a punta de liderazgo, que el país se reconstruyera. O el rescate de los mineros, en donde él insistió que estaban vivos… En el Estallido Social ¿Cuánta gente insistió en que había que sacar a los militares? La otra vía era mucho más difícil, que era llegar a un acuerdo institucional. Si los militares salían a la calle, habría sido una confrontación muy fuerte con muchos muertos, porque no estaban preparados para una confrontación interna. Todas esas decisiones fueron decisiones muy valientes”.

Espina también destaca el manejo de la pandemia de Coronavirus, en donde nuestro país fue líder en vacunación:

“La decisión del COVID-19 fue de ir a buscar vacunas y no esperar que llegaran por obra y magia del Espíritu Santo a Chile. Lo mismo con los ventiladores… Por eso creo que es la demostración de cariño de los últimos días, porque la gente reconoce cuando se hacen bien las cosas”.

Volviendo al Estallido, para Espina la decisión democrática de Piñera sobre cómo manejar la compleja situación de noviembre 2019 fue una de las más importantes de su legado:

“Las Fuerzas Armadas no tienen armamento disuasivo. Tienen armamento de guerra. Tampoco existía reglamento del uso de la fuerza. Están preparadas para la lógica de defender la integridad territorial. Este era un conflicto brutal, pero con características distintas… El presidente Piñera se fue a su oficina, estuvo 20 minutos solo, y decidió hacer un llamado a las fuerzas políticas para llegar a un ‘acuerdo por la paz’ que resultara en una nueva Constitución. Era una decisión riesgosa, pero con liderazgo hay que correr riesgos”.