Exministro Desbordes se cuadra con Monsalve por pensiones de gracia: “Está haciendo una buena pega (…) no seguiría intentando sacar al pizarrón a un subsecretario”

En diálogo con Infinita, el exministro de Defensa y expresidente de RN, Mario Desbordes, analizó la situación que vive su sector.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, Debordes se refirió a la polémica por las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del Estallido Social, y deslizó que: “Hay una falla institucional, no puede ser tan discrecional la entrega de este tipo de beneficios. Alguien dentro del gobierno aprovechó esa falla para otorgar pensiones”.

Asimismo, apuntó que: “No puede ser una herramienta política para premiar personas cercanas o devolver favores”.

Igualmente, se cuadró con la labor que ha realizado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. “¿Qué tiene que ver el subsecretario Monsalve en esto? Yo no enredaría a autoridades que necesitamos en su rol. Está haciendo una buena pega (…) yo no seguiría intentando sacar al pizarrón a un subsecretario”.

En ese sentido, hizo un llamado a su sector, a dejar de lado la crítica constante al gobierno. “La oposición tiene que dejar de lado el discurso de que el Gobierno no ha hecho nada y que está todo malo. El gobierno ha tomado medidas correctas (…) no me cabe duda que Tohá, Vergara y Monsalve han hecho el esfuerzo”.

La alcaldesa Evelyn Matthei, acusó al gobierno de ser “una tropa de jovencitos arrogantes, nacidos en familias bien, que han ido a los mejores colegios pagados, que nunca les ha faltado nada en sus casas, que nunca han hecho nada, que les ha salido todo fácil en la vida“.

Sobre esto, Desbordes se cuadró con la edil. “Comparto mucho de lo que dice Evelyn Matthei. La arrogancia de este Gobierno está demostrada (…) no tendría por qué ofenderles cuando se dice que viene de la élite chilena”.

Presidenciales

De cara a las elecciones municipales de finales de año, desde la oposición y el oficialismo ya comienzan a hablar de las presidenciales.

Desbordes afirmó que “si Michelle Bachelet no se va a la ONU, probablemente la planten a una candidatura presidencial” y declaró que para él, la expresidente “evidentemente es una tremenda candidata, pero Evelyn es mejor”.

Asimismo, consultado por la figura de Sebastián Piñera, quien ha declarado que no quiere ir por una nueva candidatura presidencial, el expresidente de RN fue tajante. “Espero que Sebastián Piñera no sea candidato. Ya fue dos veces presidente (…) yo creo que él sí quiere ser presidente, no tengo duda. No le creo nada. Estoy 100% convencido que quiere ser candidato presidencial”.