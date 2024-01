Lautaro Carmona y pensiones de gracia: “Hay un interés de la derecha por tratar de borrar todo lo que huela a lo que ellos llaman octubrismo”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la discusión por la revocación de las pensiones de gracia.

Un informe de Contraloría reveló que 58 de 419 pensiones de gracia fueron otorgadas a condenados por delitos violentos, como delitos de estafa, tráfico y microtráfico, producción material pornográfico infantil, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.

Al ser consultado por el informe, Carmona señaló que dada la respuesta de Contraloría “es evidente que aparecen personas que postularon” al beneficio “con hoja delictual”. Pero también explicó que otra parte del debate que surge es si “dada la condición de delincuente de tal persona, hubo atropello o no de los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado”.

En relación a lo anterior, agregó que el “vincular que se le asigne pensión de gracia o no, y no, si es que le atropellaron los derechos humanos y si tenía prontuario, es estar instalando una nueva categoría”. Bajo el mismo argumento, explicó que es el debatir sobre este tema, es instaurar la discusión de que “si un delincuente por alguna razón sufre violación a los derechos humanos y pierde un ojo, no tiene derecho a reclamar” y “eso rebaja mucho al Estado de Chile”.

Respecto del debate político que ha generado, el timonel del Partido Comunista afirmó que “hay interés por parte de la derecha de tratar de borrar todo lo que huela a lo que ellos llaman el octubrismo”, porque desde la oposición “no quieren ver que hubo una explosión social”.

Finalmente, enfatizó en que no tiene “la expectativa de que el gobierno actual del cual partió va a soslayar el respeto irrestricto de los derechos humanos”, pero que eso “no significa que no se puedan revocar”. No obstante, puntualizó en “nadie pretende pasar gato por liebre, eso sería una falta de respeto” y concluyó que “esa es mi principal preocupación a los que realmente fueron víctimas”.