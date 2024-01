Guido Larson: “Donald Trump va a correr una campaña presidencial con la sombra de los juicios a su lado”

En conversación con Infinita, el analista internacional, Guido Larson, se refirió a la situación política en Estados Unidos de cara a noviembre.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se quedó con el triunfo en las primarias republicanas a la Casa Blanca, en el estado de New Hampshire. El exmandatario compite por la candidatura con la gobernadora y exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, a quien también derrotó en Iowa la semana pasada.

En diálogo con ‘Ahora es Cuando’, Larson se refirió al momento que atraviesa el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las primarias republicanas.

En ese sentido, Larson declaró que: “En alguna medida, con este slogan “Make America Great Again”, Trump resguarda la idea de un imaginario colectivo republicano, que ve en el pasado un lugar temporal que da certezas”.

Recordemos que el ex mandatario norteamericano enfrenta dos juicios en su contra, los que podrían transformarse en un dolor de cabeza para él, especialmente para sus aspiraciones hacia la Casa Blanca. “Hay una porción no menor de los republicanos, que si es condenado por alguno de los casos en los que está envuelto, no votaría por él”, afirmó Larson.

Además, agregó que: “Es muy poco probable que tenga una condena de aquí a noviembre. Va a tener que correr una campaña presidencial con la sombra de los juicios a su lado”.