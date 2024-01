Osvaldo Andrade (PS) apunta “sobredimensión” por reuniones de ministros con Zalaquett y afirma que “no es lobby”

En conversación con ‘Ahora es cuando‘, el exministro del Trabajo y expresidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, se refirió a la propuesta de la Reforma Previsional, la cual fue despachada a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, a la polémica a raíz de la reunión de ministros en la casa del lobbista Pablo Zalaquett y una posible candidatura presidencial de Michelle Bachelet.

Consultado por la discusión en torno a la Reforma Previsional impulsada por el Gobierno, el exministro del Trabajo expresó que “me preocupa esta tesis de la aplanadora porque aquí ha habido dos polaridades”, entre ellas, la postura inicial del Gobierno de que el 6% debería ir a solidaridad y, por el contrario, que para la oposición debería ir a capitalización individual. A partir de ambos extremos, “el único sector que se ha movido es el Gobierno, entonces la aplanadora es extraña porque los únicos que se han atrincherado en esta discusión han sido la oposición”.

Siguiendo con lo anterior, cree que “los votos siempre están, si de lo que depende es cómo se negocia la situación, y a los senadores lo que les va a interesar es salir con algo más que lo que se apruebe en la Cámara de Diputados”. En esa línea, cree que “lo que le preocupa a la derecha no es el 6%, le preocupa que no haya inversor estatal y que no haya administrador estatal”.

A raíz de la polémica surgida por la reunión de ministros en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, el miembro del PS manifestó que fue “sobredimensionado, creo que los ministros cometieron errores en su apreciaciones”. En ese sentido, a su juicio “no es lobby” y que a partir de las reacciones de los ministros, cree que “se sintieron un poco acorralados (…) lo que habla muy mal de sus equipos”.

Tomando en cuenta esa situación, Andrade indicó que “hay un ambiente de desconfianza tan brutal que la gente en vez de salir para adelante se aplasta, entonces nuestros liderazgos no están cumpliendo su rol”. Sin embargo, “yo creo que Boric es el que mejor entendió el mensaje del 17 de diciembre y lo dijo al día siguiente (…) ahora lo que importa es que el discurso del presidente permée en su tipo de Gobierno”.

Desde su punto de vista, “la tarea del socialismo hoy día es ser el factor ordenador y colaborador del Gobierno para liderar acuerdos”.

Sobre posibles candidaturas presidenciales, el abogado y político declaró que “le hace muy bien a la centroizquierda tener una candidatura creíble y yo creo que Marcel tiene esa virtud”. Por otro lado, respecto de la expresidenta Michelle Bachelet, “creo que de ningún modo va a querer, no soy su intérprete, pero la conozco de muchos años”.