Iván Poduje y crisis de delincuencia: “No se resuelve ni con más carabineros ni con Estado de Excepción”

En conversación con ‘Ahora es cuando‘, el arquitecto urbanista y socio fundador de Atisba, Iván Poduje, abordó la crisis de seguridad nacional y el aumento de homicidios, específicamente en las comunas más periféricas.

Respecto de la situación en Maipú, el socio fundador de Atisba explicó que “entre diciembre del año 2023 y enero del 2024, hasta ayer, que es la muestra que nosotros tomamos, se eleva al lugar dos y esto tiene que ver con una cadena de homicidios que ocurre en un sector que históricamente ha sido complicado”. Específicamente, se han detectado problemas en los bloques de viviendas.

Al hacer un mapeo del incremento de estos delitos, el arquitecto urbanista señaló que como primera conclusión, “un tercio de los homicidios se produce en un 2% de la superficie urbana, que son básicamente bloques de vivienda social localizados en barrios críticos, son viviendas de tres o cuatro pisos, muy deterioradas, con mucho hacinamiento y arriendo informal, de inmigración y bodegaje de drogas”. Una segunda conclusión, es que si a ese 2% se le suman los barrios críticos obtenemos más del 70% de los homicidios, concentrados entre 10 y 12 comunas de la zona sur y centro.

Tomando en cuenta los casos de niños asesinados en comunas como La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón y San Bernardo, el experto indicó que “ahí vemos ausencia del Estado, muy pocos servicios públicos, escuelas en mal estado, colegios y jardines infantiles en muy mal estado”. En ese sentido, hizo hincapié en que “indudablemente tenemos una ausencia del Estado en todo lo que son los servicios públicos y la mantención de los espacios públicos (…) es una ciudad abandonada, invisible”.

Sobre cómo empieza a formarse esta marginalidad, Poduje señaló que desde el 2010 hacen un informe de guetos, que consisten en zonas con alta nivel de segregación que coinciden con las zonas ocupadas. De esta manera, empezaron a trabajar con el tema de segregación, “básicamente lo que hace es que aísla e invisibiliza estos barrios dentro de las comunas, y lo que hacen las bandas es aprovechar esa invisibilidad para tomársela”. Tras el Estallido Social y la pandemia, la migración acelera esa captura y genera el combate. Por tanto, “el factor de origen para explicar esta apropiación criminal de estos barrios tiene que ver con el abandono, con la segregación y es un fenómeno que lleva 15 años acumulándose”.

Desde su perspectiva, “la indolencia del sector político transversal, lo que ha hecho en la práctica, es que cada vez se mire más para el lado y se consoliden estas patologías criminales”. Sin embargo, “esto no se resuelve con más carabineros ni con Estado de Excepción, salvo que sea para sacar estas bandas”.

Al analizar este problema, Iván Poduje destacó que “esto no tiene prioridad política”, ya que “es una ciudad invisible, son vecinos de clase media o recursos escasos, cuando ocurren estos hechos se hace una operación mediática, se llevan carabineros, se hace una operación rastrillo, sacan algunos delincuentes y los tipos vuelven”. En esa línea, el Estado de Excepción no sirve de nada si no se hace uno que “retire y reemplace, expropie los bloques, las viviendas y lleve servicios ahí”.

Por último, el socio fundador de Atisba señaló que ha conversado con ciertos alcaldes de los sectores más afectados, y que estos le han expresado que “están solos, pese a que tienen sintonía con el Gobierno, reciben que son completamente insuficientes”.