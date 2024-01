Antropólogo Pablo Ortúzar: “El único legado potencial que le quedaba al presidente Boric era el de la Constitución”

En conversación con ‘Ahora es cuando‘, el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar, abordó la contingencia política y el lanzamiento de su libro “Sueños de Cartón”.

Frente a la pregunta de si el Gobierno perdió la oportunidad de haber retomado el control de la agenda una vez cerrado el ciclo constitucional, Ortúzar señaló que “el Gobierno viene en esto hace mucho rato, en verdad están entrampados en estas cosas, tienen una habilidad de estirar los problemas, los conflictos, lo más posible (…) lo cual tiene que ver con esta visión de ellos mismos como moral e intelectualmente superiores”. Por tanto, el problema estructural sería una mezcla entre esa visión y la inexperiencia, “si uno no tiene experiencia, pero sabe que no la tiene, actúa con cautela, pero si uno no tiene experiencia y piensas que es como el mesías va a cometer muchísimos más errores”.

Sobre la relación entre la ciudadanía y la política, el investigador expresó que “la democracia en Chile está en un desgaste, sino terminal, cerca (…) tenemos arriba, en términos de estructura social, un conflicto entre elites muy violento, nadie está dando un centímetro”.

Consultado por si cree que ha habido un aprendizaje que se puede rescatar del proceso que ha vivido este oficialismo, el investigador expresó que “esto podría convertirse en un aprendizaje si es procesado a nivel intelectual, pero también puede ser visto como un oportunismo”. En ese sentido, “ellos estuvieron dispuestos a ser una oposición muy radical (…) entonces uno dice esto es aprendizaje o aquí hubo un oportunismo feroz para llegar al poder”. Por otro lado, en cuanto a la postura de la derecha, “el problema que tiene es de la falta de reflexividad sociológica”.

En cuanto a cuál sería el legado de este Gobierno, el antropólogo social indicó que “el único legado potencial que le quedaba al presidente Boric era el de la Constitución, haber firmado una”. Asimismo, “ellos creen que el CAE sería como lo que fue la reforma agraria para el Gobierno de Frei Montalva, pero a mí me parece que eso está mal encaminado y no va a terminar bien”.

Sobre hacia dónde se inclinará la política, Ortúzar cree que “vamos a tener probablemente una política cada vez más popular, de apelación directa a los sentimientos y a las frustraciones de las masas”. En esa línea, “lo que se viene en el mundo hoy día son campañas cada vez más retóricas, la misma campaña de Milei, pero una vez llegados al poder la realidad misma los corrige un poco”.

A raíz del lanzamiento de su nuevo libro “Sueños de cartón” y cómo la educación, en particular la inflación de títulos universitarios, se relaciona con la crisis social, el escritor explicó que “el modelo que operó como contrato social se rompe en la medida en que la promesa del título universitario se ve defraudada en un número importante de personas que acceden a esa situación, pero están muy lejos de llegar a las cuatro comunas y, al revés, quedan en una situación mucho más complicada que si no hubieran estudiado”. Sin embargo, frente la pregunta de qué se hace, “no hay respuesta”.

Por último, a partir del debate sobre si se debería cancelar el show del cantante Peso Pluma en el Festival de Viña 2024, dado que se le acusa de que sus canciones promueven la “narcocultura”, el investigador del IES opinó que “no sé si censurar artistas que reflejan esta cultura, que está instalada en grandes sectores sociales en todas América Latina, vaya a modificar en algún sentido algo”.